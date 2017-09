S.D. Eibar Mendilibar: «No podemos cometer errores tan grandes desde nuestra defensa» El técnico del Eibar asegura que «la falta de disputa en algunos remates» es el principal motivo de preocupación ALBERTO ECHALUCE Lunes, 25 septiembre 2017, 08:10

José Luis Mendilibar se mostró muy preocupado y su semblante reflejaba el dolor por la «dura» derrota por 0-4 ante el Celta. No obstante, conocía perfectamente las causas de esta goleada, que se cifraban en que «nos han tirado tres balones y nos han hecho tres goles en la primera parte, de dos faltas mal defendidas». No olvidaba los errores de sus jugadores de atrás, contra el equipo celtiña, y volvía a repetir que por esa demarcación se estaban repitiendo casi los mismos fallos en otros encuentros. Así, recordaba como en el anterior encuentro contra el Barcelona, «el segundo gol del delantero Paulinho vino también de una falta no disputada. Esto es lo que ha vuelto a ocurrir y esto me ha dejado preocupado. La falta de disputa en algunos remates no puede volver a ocurrir. Claman al cielo los errores en defensa que hemos cometido», señalaba.

Pese a ello, el técnico de Zaldibar valoró que «en la primera parte nuestro fútbol ha sido bueno, hemos podido llegar bien por la derecha, e incluso ahí han estado dos postes y alguna oportunidad más. Hemos rematado bien, pero no hemos tenido el acierto de meter gol».

Consideraba que ahora toca el turno de «recordar lo malo», y levantar el estado psicológico de sus hombres «para tratar de superarnos y levantar nuestro orgullo», dijo Mendilibar, que prosiguió diciendo que «aquí nadie regala nada, pero no podemos cometer errores tan graves desde nuestra defensa, que otros chavales ni cometen. Defendemos mal».

Sin acierto en los cambios

Justificó el cambio de Inui como de «caracter técnico», dijo, con el fin de dar más profundidad a la banda izquierda. «No estábamos haciendo mucho daño por aquella demarcación. Con el resultado que teníamos he creído que lo mejor para el equipo era eso, pero por lo visto no he acertado porque en la segunda parte no hemos jugado como en la primera y hemos seguido mal. No hemos hecho nada en la segunda parte».

En cuanto a las bajas de hombres importantes que podían justificar las últimas derrotas, Mendilibar apuntó que «las bajas son bajas, y sabemos los que están de baja y conocemos lo que han supuesto en la pasada temporada. Tenemos que acertar en la elección de jugadores y no podemos estar pensando en los que no están. Hay que sacar adelante esto con los que estamos. Tenemos que estar más fuertes mentalmente y pensar que tenemos que echar para adelante».

«La falta de disputa en los remates del equipo contrario no tiene que volver a ocurrir»

La visión que tenía de sus jugadores tras la goleada, en los minutos en los que había podido conversar era que «ellos son los que están más jodidos. Seguro que no duermen pensando en el partido. Están cabizbajos. Hay alguno que anima, pero lo importante es que tenemos que ir a mejor y no cometer errores que ni los chavales cometen. Y, especialmente desde mañana, vamos a recordar lo que hemos hecho mal, para no volver a repetirlo y preparar el miércoles el próximo encuentro contra el Villarreal».

«Tenemos que estar más fuertes mentalmente y darle sentido y razón a lo que hacemos en el campo»

Por ello, una tarea prioritaria era la de «estar más fuertes mentalmente y darle sentido y razón a lo que hacen en el campo». Finalmente, preguntado por el anunciado sufrimiento con el que se iba a afrontar esta temporada, el entrenador de Ipurua mantuvo que «es mucho más fuerte la categoría. El año pasado por deudas algunos equipos no pudieron tener los jugadores que querían. No han existido restricciones para fichar, pero lo que creo es que aunque hay equipos que no han sumado tienen más potencial que el que marca su clasificación».