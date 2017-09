S.D.Eibar Mendilibar tiene ya su plantilla al completo con 24 jugadores El Eibar oficializó ayer el fichaje del defensa central Lombán por una temporada J.A. REMENTERIA EIBAR. Domingo, 3 septiembre 2017, 08:57

Mendilibar y sus jugadores retornan mañana por la tarde a su punto de trabajo en Atxabalpe para iniciar la preparación del choque del próximo sábado (18.30 horas), en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. El técnico armero tiene ya a su plantilla al completo. Cuenta con veinticuatro jugadores. El club armero oficializó a última hora de la mañana de ayer la contratación por una temporada de su último fichaje, el central David Lombán (30 años). Como ya adelantó DV, llega libre tras haberse desvinculado de su anterior club, el Granada, después de su descenso a Segunda División. El asturiano cuenta con experiencia, ha disputado 117 partidos y ha marcado 7 goles en Primera División y 129 partidos y 7 goles en Segunda. No le falta rodaje. Mendilibar, tras las opciones fallidas, quería contar con este hombre que vendrá a reforzar la línea defensiva.

Si se hiciera una radiografía de la composición del bloque azulgrana la conclusión podría ser una combinación de experiencia y juventud. En la portería se combinan todos los elementos con Dmitrovic, Riesgo y el ahora lesionado Yoel, tres guardametas de garantía que transmiten la pretendida confianza para cualquier técnico. El internacional serbio Dmitrovic, fichado de urgencia en julio ante la grave lesión de Yoel, está mostrándose seguro y dominador del área. Se ha ganado la titularidad a costa de Riesgo, que goza del poso que ofrece la veteranía.

La defensa, que ha sido la línea más perturbada con la marcha de Leujene y Luna -dos hombres que gozaron de la confianza del técnico y jugaron sus muchos minutos a lo largo de la pasada campaña-, se ha recompuesto con la llegada de Cote, Oliveira y Lombán. Puede decirse que defensivamente hay alternativas con Capa, Arbilla, Ramis, Gálvez y Juncá. Ocho piezas con unas características concretas que son para el agrado de la forma de entender el fútbol de Mendilibar. No se puede decir que es un flanco carente de conocimiento.

Apuntalar la línea defensiva era premisa fundamental para el técnico armero

En la línea medular, estratégicamente fundamental en el fútbol, el Eibar cuenta con Dani García, Escalante, Rivera, Jordán y Fran Rico. La recuperación de Fran Rico, por tratarse de un hombre creativo y con mucha experiencia, se echa en falta, a pesar de que Dani García y Escalante cuentan con sus galones de mando, ambos de corte destructivo. Jordán y Rivera son dos jóvenes valores que se espera mucho de ellos. El sábado, ante la baja de Jordán por sanción, es más que probable que Mendilibar se aplique por colocar a una pareja no desconocida durante muchas jornadas: Dani García y Escalante. Dos seguros.

Enrich tiene que ir a más

En plano ofensivo, al nuevo proyecto se han incorporado Charles y Alejo. Ambos han llegado con el fin de aportar su experiencia, en el caso del brasileño, e ilusión y ganas de triunfar, por parte del vallisoletano. También está Bebé, que en estos primeros comienzos está dando signos de querer hacerse con un hueco en el once, mientras que a Inui, Kike García, Enrich y Rubén Peña no hace falta descubrirles. El menorquín Enrich tiene que ir a más. Es uno de los iconos. La lesión que ha tenido en pretemporada ha retrasado su puesta a punto y la delantera lo padece. Falta mordiente, pero va dando síntomas de estar en mejor forma. Y, sin duda alguna, el visible vacío que está dejando el lesionado Pedro León, que se recupera lentamente de una tendinitis en una de sus rodillas, lo está padeciendo el Eibar. Su calidad, pases medidos y desborde en la banda derecha es fundamental. En estos primeros compases de la Liga la idea de Mendilibar se resiente, al no verse plasmada a la hora de encarar área rival con más fluidez.

La plantilla que protagonizó la pretemporada ha sufrido su particular remodelación en las últimas semanas con las cesiones del ariete Nano al Levante y del lateral derecho Calavera al Sporting, dos jugadores con ficha, a los que se suma el fidelizado Elgezabal, central cedido al Numancia de Arrasate y Alkiza.