Mendilibar: «Podemos subir algún puesto, pero no pensamos mucho más allá»

José Luis Mendilibar se mostró satisfecho por la victoria de su equipo contra el Girona, pero no quiso mirar mucho más allá en lo que a la clasificación se refiere. El Eibar sigue cerca del séptimo puesto, pero eso es algo que no le obsesiona, ni mucho menos, al entrenador de Zaldibar. De hecho, tras el partido le preguntaron por esta situación en la que quedan los armeros y dejó claro que «nosotros tenemos el objetivo de ganar cada partido, no tenemos otro. Lo hemos conseguido esta jornada y ahora lo que hacemos es pensar en el siguiente partido. Estamos un montón de equipos en unas posiciones en las que podemos llegar un poco más arriba, pero no pensamos mucho más allá».

A la hora de analizar lo que había sucedido sobre el terreno de juego, expuso que «hemos hecho gol en una buena transición y luego de estrategia. Ponernos 0-2 nos ha permitido estar bastante cómodos. En el inicio del segundo tiempo nos han apretado, nos han hecho gol y nos han metido en apuros durante unos diez minutos, pero cuando hemos hecho el tercero hemos vuelto a estar cómodos. Es verdad que su forma de jugar, en la que ponen tanta gente delante del balón, nos ha hecho sufrir porque nosotros tampoco somos de meter mucha gente atrás y hasta se han dado momentos en los que nos han ganado en número de jugadores mientras defendíamos, algo que tampoco nos importa mucho».

Cuestionado por los errores del Girona en los goles armeros, el técnico tiro de réplica. «¿Y lo que ha pasado en el 1-2? Siempre hay alguna causa para los goles. Hemos sabido sacar provecho de algunas situaciones, como de las contras, pero es lo que he dicho antes. Los dos equipos jugamos a lo nuestro, sin mirar mucho al rival, y esta vez hemos estado más acertados que el Girona».'

Las lágrimas de Alejo

Una de las anécdotas que dejó el partido fue el cambio de Iván Alejo. El jugador entró al campo en el minuto 29 en sustitución de Pedro León y fue sustituido por Jordán en el 68. Se sentó en el banco y se echó a llorar. «Yo en el banquillo miro a lo que está pasando delante de mí, en el campo, no a lo que pasa con los que están sentados. Estábamos pasando por momentos malos y algo teníamos que cambiar. No he quitado a Alejo porque lo estuviera haciendo peor que los demás, ni mucho menos. Es un jugador que nos da mucha verticalidad, pero con el 1-2 necesitábamos otra cosa. Necesitábamos más posesión, más ayudas en defensa, y por eso he hecho el cambio. No es la primera vez que hago un cambio de estos y espero que no sea el último».

Añadió que «un cambio así no se ve todas las semanas, pero lo he hecho porque lo tenía que hacer, porque era lo mejor para el equipo. El jugador es joven, es su primer año en Primera y hablaré con él, pero bueno, de estas cosas se aprende».

«Intentaremos llegar lo más arriba posible. El objetivo es ir partido a partido, y ahora ya toca pensar en el siguiente», ha sentenciado el técnico del conjunto armero.

