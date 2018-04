SD Eibar Mendilibar: «Vamos a Valencia pensando en nosotros» MORQUECHO El entrenador del Eibar dice que el objetivo ahora es quedar de media tabla hacia arriba J.A. REMENTERÍA Viernes, 27 abril 2018, 18:20

«Si vamos pensando a ver qué hace el Valencia, seguro que perdemos, pero si vamos a hacer lo que sabemos hacer, si vamos como somos, podremos puntuar o ganar. El Valencia es un buen equipo, está haciendo una buena temporada, aunque en las últimas jornadas ha tenido algo de irregularidad. No podemos jugar a expensas del Valencia, tenemos que ser nosotros para puntuar», ha afirmado José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Valencia.

Mendilibar ha señalado que Orellana es ya jugador del Eibar y que, «al ser jugador nuestro, ya puede jugar ante el Valencia, irá convocado y si va, pues le pondré». El objetivo del cuadro armero es ganar el mayor número de encuentros de aquí al final de temporada. «Queremos ganar cada partido que nos queda, esta es mi meta. Es muy difícil repetir los puntos del año pasado, así que nuestro objetivo es ganar cada partido que nos resta de aquí al final de Liga. Prefiero quedar último equipo euskaldun pero quedar el octavo o noveno que no quedar el primer vasco y el trece. Me gustaría quedar en la clasificación de la mitad de la tabla para adelante«.

El técnico armero no ha dado la convocatoria para Valencia, partido que se juega el domingo en Mestalla a las 18.30 horas, pero no estarán Ramis, Fran Rico, Arbilla y Enrich por lesión, Charles por sanción y uno de los tres porteros. El resto de la plantilla estará citada si no hay contratiempo en el entrenamiento del sábado.