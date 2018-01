S.D. Eibar Mendilibar: «Va a ser un partido parejo, no es fácil sacar algo positivo en San Mamés» El técnico convoca a veinte jugadores entre los que destaca la presencia de los tres porteros J.A.REMENTERIA Jueves, 25 enero 2018, 14:37

Mendilibar se desplaza este viernes a San Mamés (21.00 horas) para enfrentarse ante el Athletic con veinte jugadores, diecisiete de campo y los tres porteros. En las filas armeras destacan las bajas que se han producido en las últimas jornadas de Oliveira y Enrich. La novedad en el once, en concreto en la defensa, será el central Ramis ante la baja de Oliveira. «Va a ser un partido parejo, igualado, difícil, pero trataremos de aprovechar las ocasiones, que las tendremos. Será competido porque los dos equipos estamos bien. El Athletic suele tener un momento, ya haciendo bien o mal, que puede decidir en cualquier instante. No es fácil sacar algo positivo en San Mamés, aun no jugando bien siempre saca ocasiones. Siempre tienen opciones», ha asegurado Mendilibar en rueda de prensa.

El Eibar, que en las tres visitas que ha ido a Bilbao como equipo de Primera ha empatado uno y ha perdido dos, tratará de romper la estadística. «Lo que no podemos es conceder nada al Athletic porque caemos. A ver si esta vez ganamos y rompemos la estadística», ha señalado el técnico. Mendilibar asume que las bajas de Enrich y Oliveira son lances que pueden ocurrir a lo largo de la temporada, pero «hay otros que saldrán».

Pese a las bajas y a las puertas del cierre del mercado de invierno, el preparador armero no ve necesario fichaje alguno. «Si es para este año no, ahora si el club estima para futuro, pues bien. Las bajas de Enrich y Oliveira son para un mes largo y tres o cuatro semanas, respectivamente. Además, Pedro León pronto va a empezar con el grupo, no es un tema prioritario el de las contrataciones nuevas», ha remarcado.

Los convocados, si no hay contratiempos de última hora, son Dimitrovic, Riesgo, Yoel, Capa, Arbilla, Lombán, Ramis, Cote, Dani García, Escalante, Jordán, Diop, Rubén Peña, Inui, Bebé, Alejo, Orellana, Kike García, Juncá y Charles. Las novedad en esta lista es Yoel. El portero entra por primera vez en lo que va de Liga, pero no se estima que esté listo para estar ni siquiera en el banquillo, aunque ya entrena con normalidad. Quizá su presencia se deba más a que vaya familiarizándose con el grupo. Dos de los veinte convocados quedarán fuera, un guardameta y un jugador de campo.