S. D. Eibar Mendilibar: «Intentaremos dar algunos sustos al Real Madrid» José Luis Mendilibar se muestra optimista ante el partido contra el Real Madrid. / Morquecho El técnico admite que este año «no somos los mismos que en la pasada liga» J. A. REMENTERIA. Eibar Viernes, 20 octubre 2017, 17:09

El Eibar se presentará este domingo a las 20.45 horas en el Bernabéu con mejor cara. El punto logrado ante el Deportivo ha supuesto una pequeña inyección, "en nuestro caso todo lo que sea sumar es bueno porque en esta Liga, este año, creo, que la permanencia dependerá de un punto arriba o abajo. El hecho de salir del descenso y de subir puesto, es un paso hacia a adelante", entiende José Luis Mendilibar.

Los armeros no se presentan ante el Real Madrid en la misma situación que la pasada campaña que llegó a empatar 1-1 con gol de Fran Rico que adelantó al cuadro eibarrés en el minuto 6. "Este año no somos los mismo que el año pasado, pero trataremos de hacerlo bien, jugaremos sin complejos, con intención de darles algunos sustos, no podemos ir a estar atrás porque el Real Madrid te hace ocasiones y gol de cualquier manera. Lo veo complicado, pero para sacar algo del Bernabéu hay que hacerlo todo muy bien y no basta con solo defender".

El Madrid no lleva una buena estadística en su feudo y el técnico del Eibar apunta esta circunstancia, "los números están ahí, se ve que hasta ahora algunos cuantos equipos han puntado, puede pasar, pero lo veo difícil aunque lo intentaremos".

19 jugadores disponibles

Mendilibar viajará con los diecinueve jugadores disponibles que tiene y apostará por el mismo sistema que jugó ante Deportivo, con tres centrales, un esquema que no ha sido habitual en el técnico armero en el tiempo que lleva al frente del banquillo armero. "Nos ha ido bien y seguiremos, aunque para puntuar ante el Madrid, solo pensando en tener la puerta a cero, es complicado". El máximo responsable del banquillo del Eibar tuvo palabras de elogio para el delantero blanco Benzema, "para mi es el mejor delantero y encima le critican" en referencia a las críticas que reciben los blancos por los pocos goles que llevan.