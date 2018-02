S.D. Eibar Mendilibar apuesta por «apretar desde el principio» al Sevilla S.D. Eibar Para el duelo en Ipurua ante el Sevilla FC este sábado (13.00), el técnico armero ha convocado a los 20 jugadores disponibles, incluyendo al defensa serbio Vukasin Jovanovic, presentado este jueves IKER MENDIA Viernes, 2 febrero 2018, 15:29

El técnico del S.D. Eibar, José Luis Menilibar, ha comparecido este viernes para analizar la actualidad en clave aremera marcada por el partido del sábado en Ipurua (13.00) ante el Sevilla FC. «El Eibar debe apretar con todas sus fuerzas desde el principio para que el Sevilla se sienta incómodo y para intentar que les pese la cantidad de partidos que están jugando», ha declarado el entrenador.

«Equipos como el Sevilla tienen plantilla suficiente como para no notar demasiado la acumulación de partidos», ha opinado el preparador azulgrana, aunque ha admitido que los jugadores «no están igual de frescos» ya que «llevan un enero duro con Liga y Copa».

Para el duelo en Ipurua, el técnico armero ha convocado a los 20 jugadores disponibles, incluyendo al defensa serbio Vukasin Jovanovic, presentado este jueves. Causan baja por lesión Fran Rico, Pedro León, Sergi Enrich y Paulo Oliveira. «No importa quién juegue, porque todos están rayando a un buen nivel», aseguró Mendilibar.

Por eso, al ser cuestionado sobre si habrá sorpresas en el once como ya ocurrió en San Mamés, Mendilibar ha ironizado al decir que «al ser la segunda vez ya no sería una sorpresa», si bien ha apuntado que «la cuestión no son los nombres, sino que sé que el que salga lo va a hacer bien».

En la rueda de prensa el técnico armero ha descrito al Sevilla como «un equipo muy bueno, que a veces presiona arriba y otras veces prefiere jugar al contraataque». Por eso, cree que los suyos deben «jugar en campo contrario», y tratar de «evitar las contras» de los andaluces.

El entrenador también ha hablado sobre Jovanovic: «Es más un jugador de futuro, le conozco poco aún. Es bueno para el Club porque llega cedido con opción de compra, no perdemos nada y le conocemos. Ha estado en Rusia y Francia y pese a su juventud (21 años) nos aportará experiencia».

Mendilibar, además ha realizado un balance positivo del recién finalizado mercado de fichajes, asegurando que «los que querían salir han salido y además donde ellos querían. De los que han llegado, dos ya están aportando y el tercero esperamos que también aporte».