S.D. Eibar Mendilibar: «Hemos ganado porque hemos tenido más tranquilidad que ellos» José Luis Mendilibar da instrucciones desde la banda durante el encuentro que el Eibar ganó ayer. / Gabriel Jimenez El técnico armero, satisfecho con el resultado, reconoció que «a partir del empate creo que hemos sido mejores que ellos» DV Domingo, 7 enero 2018, 11:45

Rostro de satisfacción. Así se presentó José Luis Mendilibar en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria minutos después de haber logrado una importantísima victoria a domicilio. Muy escuetamente, el de Zaldíbar reconoció que «hemos tenido el acierto de los dos goles y nunca es fácil levantar un resultado cuando juegas fuera de casa», comentó sobre la vuelta que le dio el conjunto armero al marcador en el estadio canario.

Más reposado, Mendilibar fue disgregando varios pasajes del encuentro. «Creo que nos ha faltado en dos o tres jugadas de la primera parte dar bien el último pase. Hemos llegado al área pero no hemos hecho ocasión de gol con remate», advirtió acerca del primer tramo de partido.

«En el segundo tiempo creo que hemos sido mejores, hemos tenido las cosas más claras. Ellos quizás se han puesto algo nerviosos por la situación clasificatoria que atraviesan. Creo que hemos ganado el partido porque hemos tenido más tranquilidad que ellos», aseguró el técnico vizcaíno.

«Ellos se han ido abajo»

A petición de los periodistas canarios, se le preguntó a Mendilibar si la lesión del jugador local Samper descolocó tanto al cuadro de Jémez que el Eibar aprovechó para darle la vuelta al marcador. «No sé si ha sido eso», contesto ‘Mendi’ en primera instancia. Después ofreció su particular visión del gol que le dio el triunfo. «Ha sido una falta lateral, una estrategia que hemos tenido bastantes en el primer tiempo y que no hemos sabido aprovechar. Hemos partido en fuera de juego en primera jugada para luego volver a la línea y hemos podido hacer el empate».

Para Mendilibar, Las Palmas «se ha podido venir un poco abajo después de esa jugada porque han intentado aguantar el 1-0 y al empatar nosotros, ellos se han venido un poco abajo. Sinceramente pienso que a partir del empate hemos sido mejores que Las Palmas».

Como corolario de la comparecencia de prensa, se le preguntó a Mendilibar sobre a quién elegiría de su equipo para llevar un pinganillo si, como sucede en al liga de fútbol americano, se pudiera hablar con algún jugador. La cuestión, que arrancó la sonrisa del de Zaldibar tuvo su respuesta inmediata. «Nosotros lo tenemos claro. El jugador franquicia del Eibar es Dani García. Es un jugador muy importante para nuestro equipo. Todos son importantes, pero para esas cosas es el jugador que aglutina un poco lo que quiero yo», dijo. Y antes de levantarse y tomar el camino hacia los vestuarios apuntó: «Pero que no se lo crea, ¿eh?».

Paco Jémez, preocupado

El que no estaba para muchas bromas fue Paco Jémez, quien no cumplió el dicho de ‘a entrenador nuevo, victoria segura’. El nuevo técnico de Las Palmas fue rotundo en su valoración del encuentro. «Si no sabemos competir y saber ajustar las cosas no vamos a ser capaces de conseguir buenos resultados. Hay que frenar esta sangría porque hasta que no lo hagamos, no va a ser nada fácil». Jémez aseguró que «tenemos que ser competitivos y demostrar que somos un equipo de Primera División. Tenemos un problema defensivo grave. Me preocupa la poca intensidad defensiva dentro del área, ahí tenemos mucho margen de mejora», aseveró el nuevo técnico canario.