S. D. Eibar Mendilibar: «Aún es pronto para saber si seguiré o no como entrenador» José Luis Mendilibar posa en una portería de Atxabalpe / Morquecho El técnico armero aplaza hasta mayo la decisión sobre su renovación, aunque al referirse a su plantilla habla siempreen clave de futuro LETIZIA GÓMEZ Eibar Domingo, 31 diciembre 2017, 08:19

José Luis Mendilibar admite que hace mes y medio se dejó rodear por un «temor a ser capaz de no ganar a nadie» que se contagió al plantel, pero tras una reacción que ha superado incluso sus expectativas insiste en agarrarse con fuerza «a lo que estamos viviendo ahora». El presente es el único futuro que contempla.

- ¿No le habría gustado retrasar las Navidades?

- El problema es que el calendario no lo hacemos nosotros. Esta temporada los parones nos han pillado al revés, después de varias derrotas y con el equipo bajo. Este, en cambio, nos pilla con el equipo pletórico en todos los sentidos, de juego, de cabeza y físicamente. Espero que sigamos igual, lo que no quiere decir que vayamos a seguir sacando los partidos a este ritmo, porque si no acabaríamos en Champions. Por lo menos que compitamos igual, a muerte. Ya no tengo solo a 13-14 bien puestos. Ahora están todos enchufados.

- Cinco victorias de seis posibles. ¿Esperaba semejante marca?

- Nooo. Cuando jugamos contra el Betis estábamos con 8 puntos. Las sensaciones no eran buenas, todo era negativo y no lo veía nada claro. Luego ves que el calendario te depara rivales ante los que tienes más opciones de sumar, pero no piensas en una cifra concreta. Con llegar a 17 ya nos parecía mucho. Un resultado nos lo cambió todo y ahora no importa si uno falta porque el que sale también lo hace bien

- Todo coincidió con el cambio de sistema y la irrupción de Alejo.

-Nuestra idea de juego es la que estamos jugando ahora y la que puse en práctica al inicio de la Liga. Cambiar a tres centrales fue porque teníamos problemas defensivos y cambiara lo que cambiara no veía mejoría. Ante el Betis volvimos a ser los de las dos últimas temporadas. Es verdad que también coincide con la entrada de Alejo por delante de Capa y la vuelta al 4-4-2, porque somos un equipo que para atacar necesitamos dos jugadores por banda y con el otro sistema nos perdíamos. Siempre atacamos y defendemos con dos por banda.

- Admite que no veía nada claro. ¿Dudó del equipo?

- Sí, porque al equipo se le veía cada vez peor. Se veía en los entrenamientos que los jugadores no estaban convencidos y ahora sí. Podremos perder pero ahora salen pensando que van a ganar y antes no. Quizás se debía a que el equipo transmitía una inseguridad que yo les transmitía. Igual que no sé por qué estuvimos tan mal, tampoco sé por qué estamos ahora tan bien. Hemos hecho las mismas cosas que intentábamos antes, pero ahora salen.

- Y viendo el desfile de entrenadores, ¿Temió por su puesto?

- A mí tanto la dirección deportiva como el Consejo me transmitían tranquilidad. Yo era el primero que no estaba tranquilo, pero no por mi cargo, sino por cómo estaba el equipo. Estás preocupado, porque el equipo no marcha, porque no sale nada. Es verdad que siempre estuvimos cerca de otros equipos y en descenso se estuvo solo en una jornada.-

- Ni el club ni la afición han ido más allá de la preocupación.

- Normalmente se pasa del llanto a la alegría casi de inmediato, pero aquí se han llevado las cosas de manera tranquila. También es verdad que estuvimos mal solo hasta la undécima jornada y, aunque la situación era de preocupar, no era para dramatizar.

«Parte del trabajo hecho»

- El Eibar se ha salido de todas las quinielas de descenso.

- Tenemos buena parte del trabajo hecho, pero queda mucho. No ganas dos partidos y seguro que pasamos del séptimo al 12 y los de abajo se acercarían mucho y podrían volver los nervios. En la primera vuelta tuvimos varios partidos muy difíciles fuera de casa y en la segunda nos tocará recibirles aquí. No podemos decir que estamos libres para nada.

- ¿Es su momento más dulce en Primera?

- Esa marca no creo que la he logrado nunca. Me acuerdo que con el Valladolid a falta de diez partidos estábamos a tres puntos para librarnos y el último punto lo logramos en la última jornada ante el Betis, que si nos ganaba descendíamos y si no ganaba descendían ellos. Para que se vea lo difícil que es puntuar. Es fácil estar muchos partidos sin ganar en esta categoría y por eso tenemos que agarrarnos fuerte a lo que estamos viviendo ahora mismo, sin pensar que está todo hecho.

- Ahora que se ha ido Gálvez tiene 24 jugadores.

- Sí, pero dentro de esos 24, está Fran Rico que aún es de larga duración, a Pedro le falta por lo menos un mes, Yoel irá entrando poco a poco. Creo que el 31 de enero podríamos estar con 23 fichas. Lo bueno es que la gente que queríamos traer ha venido muy pronto, sin esperar al último día.

- ¿Va a haber más sacrificados?

- Además de Gálvez, hay otro que también tiene muchas opciones de irse y hay otro que en verano pudo haber salido tras pedirlo, pero al ser a última hora fue imposible.

- Si algo tienen lo que vienen es experiencia. ¿qué espera de ellos?

- Orellana y Diop no son jugadores para seis meses, sino para un año o dos años más. Nos adelantamos a los fichajes que podíamos hacer en verano y eso es positivo. No los hemos querido solo ahora que estamos bien, los hemos querido antes cuando estábamos con el agua al cuello. Nos van a dar competitividad. A Pape le conozco y Fabián ha demostrado ser muy competitivo. Nos van a dar versatilidad, fortaleza para cubrir todos los contratiempos.

- Tiene alternativas para las bandas, pero ¿a quién quitar?

- Iván Alejo está ‘kili kolo’, pero siempre hay cosas, tarjetas, lesiones. Siempre habrá opciones de jugar.

- Habla en clave de futuro, ¿eso quiere decir que Mendilibar seguirá el año que viene?

- No sé, no tengo ni idea la verdad, pero espero que este año no se hable mucho porque desde ya digo que voy a dejar hasta mayo la decisión de firmar o no. Quiero que se hable del equipo. Hay jugadores que están para renovar y me preguntan a ver si voy a renovar y les digo que no sé. Lo que sí quiero es que el Eibar siga teniendo un buen equipo. No pienso en mí, sino en intentar dejar un equipo hecho y que no haya que firmar 12 jugadores en verano y que seis deban ser titulares. Lo que importa es pensar en el Eibar.

- Al renovar reconoció que siempre se ha ido tarde de los equipos.

- Al cuarto año siempre me han echado. En dos sitios. No siempre tiene que ser así, pero no quiero que se hable de eso. Para atajarlo solo hay dos formas firmar ya y aclararlo o dejarlo hasta mayo.

- Es parecido a lo que está pasando con Dani García, que a veces el silencio resulta más ruidoso.

- De ahí el fichaje de Pape Diop. Tal y como está el equipo quizás no necesitas a nadie, pero hay varios jugadores, entre ellos Inui, Dani y Juncà que terminan contrato y tienes que pensar más allá e ir atando cosas que de verdad interese.

- Osea que no ve muchas posibilidades de que se quede.

-En el mediocentro hay cinco jugadores y seguro que alguien saldrá, pero al menos ya tenemos recambio.

- Inui también tiene la renovación sobre la mesa. ¿Qué opina?

- Se le ha ofrecido la renovación porque el cuerpo técnico lo ha recomendado. Está disputando el 90% de los minutos de todos los partidos y lo normal es ofrecerle la renovación. Él está tranquilo igual que yo y creo que no tiene prisa. Eso no quiere decir que estén esperando ofertas y me consta que no es así.

-¿Espera poder contar con Pedro León?

- Se operó para volver a estar con el grupo y esperemos que para febrero le podamos tener. Antes le operaban y no respondía bien a las cosas que se le pedían. Ahora le han exigido mucho descanso y estas tres semanas ha estado muy paradito. Ahora ha empezado a hacer cinta estática, pero hasta no empezar a trabajar con los readaptadores no sabremos cómo responde.

- Arrancan el año en Las Palmas, donde ha llegado un ciclón llamado Paco Jémez. ¿Qué espera?

- Conocemos a Paco de sus anteriores equipos y seguro que sus ideas se mantienen firmes. Quizás ellos son más kamikazes que nosotros y tendrán un partido de Copa antes ante el Valencia.

- ¿Que sería lo máximo para el 2018?