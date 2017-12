S.D. Eibar Mendilibar: «El Eibar no se va a relajar nunca» Mendilibar da instrucciones a sus jugadores durante el partido. / F. Morquecho José Luis Mendilibar destaca tras el encuentro que «hemos jugado de forma directa, con una defensa segura y jugando en campo contrario» ALBERTO ECHALUCE Eibar Domingo, 3 diciembre 2017, 22:23

El técnico del Eibar José Luis Mendilibar se mostró contento por el juego y especialmente por la victoria ante el Espanyol (3-1), gracias al cual sus hombres conseguían encadenar tres victorias seguidas contra rivales directos que confirman la reacción del Eibar. «Lo más importante han sido los puntos sumados, que suponen sacar más ventaja a los de atrás, y también estoy satisfecho del juego de mis jugadores». También apuntó que «tras las derrotas en el inicio de Liga ha sido importante que tuviéramos una pronta reacción. Si no lo hubiéramos hecho estaríamos muy abajo. Nos hemos subido a una ola favorable, pero también las derrotas vinieron después de jugar contra los grandes de la liga», dijo el técnico de Ipurua.

En cuanto al partido, valoró que «hemos jugado de forma directa, con una defensa segura, jugando en el campo contrario, pese a los buenos centrocampistas con los que contaban ellos. Ellos bajan bien la pelota, pero las ocasiones han venido de nuestro lado y solo la de Baptistao nos ha creado mucho peligro. Hemos estado sueltos llevando el ataque y con las ocasiones vienen los goles».

El entrenador del Eibar también habló de la lesión de Junca. «Le ha pegado un tirón. Posiblemente no jugará los tres próximos partidos, pero con el parón de Navidad esperamos recuperarle».

Elogió la labor de la defensa y su portero Marko. «Tenemos confianza para asumir riesgos. Podemos dejar dos centrales contra dos delanteros. Estamos bien». No quiso hablar de relajaciones, «porque si te relajas te dan. Lo importante es que tenemos confianza en hacer cosas». En este sentido, esa seguridad defensiva pasa por las botas de Arbilla. «Está jugando en muchas posiciones. A veces eso es bueno, pero también parece que no le valoras porque juega cuando falta alguien. El caso es que centrales tan buenos como Arnaitz no hay en la Liga. Te da mucha tranquilidad y ha jugado tres partidos excepcionales. Los cambios de orientación que hace dañan al rival. Espero tenerlo toda la temporada. Ahora le tienen que quitar el puesto a él».

El técnico de Zaldibar apuntó sobre el portero Dmitrovic que «está bien y muy compenetrado. Habla más con los jugadores y nos da seguridad». Preguntado sobre el delantero Iván Alejo, Mendilibar había dicho hace unos días que le íbamos a ir conociendo poco a poco, aunque apuntó que «hace cosas buenas, pero le voy a dar más caña porque hay algunas cosas que no me gustan. Es muy encandaloso cuando le hace una falta. Tiene defectos que tenemos que pulir, pero cuenta con una fuerza , velocidad y golpeo que le hace crear mucho peligro». Desde una televisión le preguntaron si había sonreído en algún momento y contestó que «el gol de Kike me ha hecho sacar una sonrisa. Llevaba cuatro meses sin meter un gol. Incidía e incidía y hoy ha llegado el gol».