SD Eibar José Luis Mendilibar: «Es un punto bueno ante un equipo que está jugando bien» Mendilibar, durante el choque ante el Valencia. / EFE Mendilibar no descarta la posibilidad de pelear por un puesto en Europa: «Quedan tres partidos y vamos a intentarlo» DV Lunes, 30 abril 2018, 07:43

José Luis Mendilibar afirmó, tras el empate sin goles, que su equipo estuvo acertado y también tuvo un poco de suerte ante un rival que les obligó a hacer un gran esfuerzo. «Son un equipo muy vertical que hace que los partidos sean muy abiertos por su rapidez y nos han hecho trabajar mucho. Nos han dejado sin opciones de luchar por los tres puntos, pero al menos hemos podido optar a conseguir uno», dijo.

«Su fútbol de ataque te da opciones de robar el balón con la defensa poco cubierta, pero al final nos podían haber hecho algún gol», señaló. «Hoy hemos estado más atentos a defender que a atacar y la verdad es que Yoel ha hecho algunas buenas paradas porque ellos son un gran equipo», agregó.

«Es un punto bueno ante un equipo que está arriba, que está jugando bien toda la temporada y es difícil sacar algo positivo en su campo, por más que en el último partido perdieron. Tienen muy buenos futbolistas y saben a lo que juegan de memoria. Nos ha costado, pero es un buen punto».

Le recordaron a Mendilibar que al Eibar se le está dando bien en los últimos años sus partidos ante el Valencia. «La verdad es que otros años ellos no han estado tan bien como en este. Pero en este, han sacado muchos puntos, están muy bien, para Champions. Ante este Valencia hay que correr mucho, hay que sufrir mucho, y mis jugadores lo han hecho. Hemos cometido algunos errores en la salida del balón, con algunas pérdidas que nos han hecho daño, pero sabes que ellos son rapidísimos a la contra, son verticales y es muy difícil no tener errores».

Coincidía Mendilibar con quien le planteó que lo raro era que el partido hubiera acabado con empate a cero. «La verdad es que sí. Ellos han hecho algunas ocasiones, nosotros también, y solo nos ha faltado matar en alguna de las contras al final. Los jugadores estaban cansados y no era fácil alcanzar la portería rival».

Le recordaron que el Eibar sigue teniendo opciones de lograr un puesto europeo. «Siempre digo lo mismo: vamos a pensar en el siguiente partido. Cuando hemos estado arriba, hemos estado séptimos u octavos, no hemos sacado resultados positivos y nos han pasado unos cuantos equipos. La mayoría de los equipos que estamos en esas posiciones no estamos muy allá. Hay algunos que viene de abajo como el Getafe que están bien, pero otros como el Girona, el Celta y nosotros llevamos tiempo ahí, pero no terminamos de arrancar. Quedan tres partidos y vamos a intentarlo».

Habló también del próximo partido en Girona: «Somos dos equipos que estamos ahí. Si ganamos estamos con ellos y de verdad optaríamos al séptimo puesto, sabiendo que es muy difícil superar a un equipo que juega de memoria, que lleva cuatro años con el míster y está haciendo una temporada enorme».

Marcelino, contento a medias

Marcelino echó en falta mayor acierto de sus jugadores. «Hicimos ocasiones suficientes para marcar, pero no estuvimos acertados unas veces y en otras Yoel estuvo extraordinario. Neto también hizo una buena parada a Pedro León». El técnico del Valencia lamentó la oportunidad de amarrar una plaza en la Liga de Campeones: «Es una pena porque queríamos sentenciar, pero partidos como éste demuestran lo mucho que cuesta».