S.D. Eibar Mendilibar: «El Eibar debe intentar entrar en puestos europeos» Mendilibar durante el Eibar - Alavés. / F. Morquecho El técnico de la S.D. Eibar, José Luis Mendilibar, achaca la mala racha a las lesiones en la delantera AGENCIAS Domingo, 15 abril 2018, 17:36

José Luis Mendilibar, entrenador de la S.D. Eibar, reconoció que el equipo había tardado en ponerse en acción frente al Alavés en Ipurua: «Hemos tenido un mal inicio, el partido tiene 90 minutos y si un momento no estás en el partido y ellos lo aprovechan es lo que pasa un día como hoy. Nosotros hemos empezado el partido en el minuto 15 y eso no puede ser, íbamos ya perdiendo».

«Hemos hecho un montón de centros y no hemos aprovechado ninguno, nos falta gol. Tenemos a dos delanteros centro lesionados, no podemos jugar con dos delanteros puesto que sólo tenemos uno que además no tiene recambio, eso se nota. Al final hemos puesto a Rubén Peña delante, que es como lo fichamos aunque ahora juega de defensa», explicó.

El técnico del Eibar apuntó que había «cambiado cosas, pero cuando no tienes el día de marcar, no marcas. Hay que felicitar al Alavés porque lo ha hecho bien y nada más».

«Llevamos 6 partidos sin ganar y aunque jugamos bien no hemos sido capaces de marcar y sacar resultados positivos. Hay que mejorar para sacar partidos. No hay tiempo de descansar porque en 3 días tenemos otro partido frente al Espanyol», indicó Mendilibar.

«Nuestro plan era hacer lo que hemos hecho a partir del minuto 15, pero lo que no hemos hecho hasta ese minuto es lo que había que hacer. Ellos con ese gol no tenían la necesidad de ir arriba, hemos provocado córners, sacar centros... nos ha faltado rematar, tener frescura de cara al gol», reiteró.

Mendilíbar mantuvo, no obstante, su optimismo: «Estamos a la misma distancia de Europa y hay que intentar entrar. El Alavés también opta a Europa... ¿por qué ya no habláis de Europa? Hay que intentarlo. Es un éxito jugar contra equipos que se están jugando salvar la categoría y no tener nosotros esa ansia, pero nuestra labor es hacerlo matemáticamente lo antes posible e intentar que la gente que viene a Ipurua regrese el próximo partido porque vea que el equipo lo da todo y el año que viene estamos en primera».

Por su parte 'Pitu' Abelardo, entrenador del Alavés, celebró la victoria sobre el Eibar pero advirtió que no hay que relajarse «porque esta misma semana se enfrentan a »dos jornadas complicadas». «El partido ha empezado muy bien para nosotros con ese gol, después hemos tenido alguna salida que pudimos haber concretado porque les cogíamos bien la espalda pero luego el peso lo ha llevado la SD Eibar, que nos han sacado innumerables córners (12)», explicó.

«Creo que hemos estado muy bien a nivel defensivo», añadió. «emos entrado muy bien en el partido, sabemos a lo que te somete el Eibar en Ipurua. Es un equipo muy intenso, con mucha capacidad arriba que circula muy rápido el balón... pero hemos tapado muy bien y ese gol nos ha venido de fábula».

Abelardo reconoció que el Eibar había dominado y había merecido más, «pero no nos han creado ocasiones claras», añadió. «A balón parado si que ha habido cierto peligro pero el equipo ha estado fantástico otra vez. Llevamos 7 puntos tras el parón sin encajar goles y me voy más que satisfecho».

«Vamos a tratar de firmar cuanto antes el objetivo, no hay que relajarse y esta semana tenemos dos jornadas muy complicadas», apuntó Abelardo, que elogió el trabajo de Guidetti: «Nos hace un trabajo extraordinario dándonos continuidad en el juego. Hoy le he dicho antes del partido que le tocaba marcar y mira».