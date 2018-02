S.D. Eibar Mendilibar destaca que sus jugadores «tienen fe ciega en lo que hacen» Imagen de archivo del Mendilibar El conjunto armero se medirá ante el Celta de Vigo el sábado EFE Jueves, 22 febrero 2018, 15:22

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha destacado este jueves que sus jugadores "tienen fe ciega" en lo que hacen en el campo, y que el Eibar está "compitiendo muy bien, al margen de los resultados".

Mendilibar ha comparecido en rueda de prensa previa al partido que disputará el próximo sábado ante el Celta de Vigo, rival contra el que no alberga ánimo de revancha pese a las tres derrotas cosechadas esta temporada frente a los gallegos.

A su juicio, el del sábado será "un partido diferente que no tendrá nada que ver con los anteriores".

Los armeros se encuentran en un buen momento pese a la última derrota frente al Barcelona, tal y como ha corroborado Mendilibar: "Estamos a gusto con nuestro juego, y la gente está bien. A ver si podemos traer un buen resultado, porque de nada sirve hacer un buen partido si no se traducen en puntos".

Las bajas pueden ser protagonistas en el choque, aunque Mendilibar prefiere ver el vaso medio lleno y dice que "al ser una semana con tres partidos", iba a tener "que cambiar jugadores en alguno de ellos", por lo que espera que "los que no estén para éste partido" sí puedan estar en los posteriores.

Respecto al Celta, cree que su juego puede "beneficiar" al Eibar, aunque considera que los gallegos juegan "muy bien en el uno contra uno". Por eso, la clave puede estar en ser "mejores como equipo" para traerse los tres puntos a Ipurua.

Es consciente de que al Eibar le queda "muy poco" para lograr la salvación, aunque no quiere fijar otras metas. "No tenemos ese saber estar en zonas altas, así que no puede ser el objetivo", ha dicho el técnico vizcaíno, aunque ha recalcado que, una vez logrado el primer objetivo, los suyos no deben "pensar que todo está hecho".