S.D. Eibar Mendilibar: «El Dépor te la puede liar, tiene grandes jugadores» Mendilibar, en una reciente rueda de prensa. / MORQUECHO El técnico armero destaca que no irán a Riazor a meterse atrás J.A. REMENTERIA Viernes, 2 marzo 2018, 14:01

El Eibar se enfrenta este sábado a las 18.30 horas en Riazor a un necesitado Deportivo de la Coruña, que lucha por salir del descenso. El Eibar, colocado en la séptima plaza con 38 puntos y con Europa como telón de fondo, no quiere perder la oportunidad de ganar en un campo que, en las tres visitas que ha realizado como equipo de Primera, ha salido derrotado. Esta vez, vista la marcha de ambos, los vientos resultan generosos para los hombres de José Luis Mendilibar.

El técnico armero ha cumplido con la rotación para salvar el periplo de tres partidos en una semana que comenzó mal en Balaídos perdiendo pero, sin embargo, de por medio se ganó al Villarreal en Ipurua. Ahora toca cerrar en la capital coruñesa, se espera, con tres puntos más. «Tenemos que ir arriba, no podemos estar metidos atrás, siempre vamos arriba tendremos ocasiones. Si jugamos como lo estamos haciendo a lo largo de las últimas jornadas tendremos nuestras opciones, pero no podemos pensar que vamos a ir a jugar y ganar. No, absolutamente, no. El Dépor tiene buenos futbolistas, no está bien como grupo y en cualquier momento te la puede liar. El último partido que jugó el Dépor contra el Espanyol mereció ganar, no acertaron con esos grandes jugadores que tienen de medio campo para adelante», ha afirmado Mendilibar.

18 jugadores convocados

Mendilibar viaja con 18 jugadores a Galicia: Dimitrovic, Riesgo; Rubén Peña, Arbilla, Paulo, Lombán, Cote, Juncá; Dani García, Escalante, Diop, Pedro León, Orellana, Alejo, Inui; Kike García y Charles. Por su parte, Ramis, Yoel, Capa y Jovanovic no viajan por razones técnicas y se recuperan de sus lesiones Enrich y Fran Rico.