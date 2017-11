S. D. Eibar Mendilibar: «Hemos dado muchas facilidades y la Real no perdona» Mendilibar da órdenes a sus jugadores en un momento del partido en Anoeta. / Morquecho El entrenador armero lamenta la fragilidad defensiva de su equipo AXEL GUERRA Domingo, 5 noviembre 2017, 23:30

José Luis Mendilibar no puso paños calientes a la derrota de su equipo en Anoeta. El entrenador armero reconoció que el derbi se le escapó al Eibar desde el principio. «Crees que estás bien en el campo, pero en la primera ocasión que tienen te meten un centro al corazón del área y logran marcar. Pronto ha llegado el segundo gol y aunque en algún momento de la primera parte parecía que nos podiamos volver a enganchar al partido, el tercer gol a la vuelta de vestuarios nos ha matado».

El de Zaldibar afirmó que esta nueva derrota supone «un paso atrás porque queremos competir y no lo estamos consiguiendo. Tenemos que mejorar. Da igual cómo juguemos, si con tres, cuatro o cinco defensas. Si nos marcan los rivales con tanta facilidad es por algo. En ocasiones los delanteros rivales están solos y son errores nuestros».

Jordán: «Mi gol no ha servido para nada» El centrocampista Jodán ha señalado tras el partido: «Ha sido un partido difícil y la derrota aún más dolorosa. Ahora tenemos dos semanas por delante para que la plantilla pueda seguir trabajando, para mejorar y volver a la senda de la victoria. El parón nos va a venir bien. Ha habido errores en defensa, pero no hemos estado bien en general. Me he estrenado como goleador, pero el tanto no ha servido para nada». Por su parte, Sergi Enrich ha declarado: «No me preocupa en absoluto la falta de gol. Ya llegará. Es un momento difícil pero ya estamos centrados en el siguiente partido que vendrá después del parón. No es ninguna excusa, pero hemos tenido muchas lesiones que nos han puesto muchas dificultades en diversas jornadas. Mendilibar nos anima para que saquemos esto adelante y así lo haremos».

Con todo, el armero no quitó méritos a los realistas para sumar los tres puntos en juego. «La Real lo ha hecho mejor que nosotros pero les hemos dado muchas facilidades y es un equipo que no perdona».

El Eibar es el segundo equipo más goleado de la Liga y el menos goleador del campeonato. Mendilibar cree que el aspecto defensivo es el que más está acusando su equipo «porque aunque parezca que no le hace más daño al equipo porque pierde seguridad. Parece que estamos más acostumbrados a que los delanteros pueden fallar una ocasión individual y que no pase nada. La seguridad del equipo baja cuando fallas atrás. Es la sensación que tienes cuando no estás bien. Ahora bien, la defensa es un trabajo de todo el equipo, no solo de los que juegan atrás».

«Estamos atenazadosy nos está costando. Tenemos que ver el fútbol antes y anticiparnos»

Que ahora llegue el parón de Liga y que pueda recuperar algún efectivo y ordenar ideas, no consuela a Mendilibar. «Cuando pierdes, lo que quieres es jugar cuanto antes para no darle vueltas a la cabeza. Ahora, en vez de una semana tenemos dos en las que estar pensando en lo que nos ocurre. Ahora mismo, para relajarme tendría que meterme en La Concha, que no sé a cuántos grados estará y quedarme medio muerto. Por otra parte, las lesiones que tenemos son para mucho tiempo y solo recuperaremos a Dani García tras su sanción».

La situación que está atravesando el Eibar «es un máster para mí como entrenador, porque entre las lesiones y todo lo que estamos pasando creo que no había cambiado tanto de sistema como hasta ahora para intentar ver cómo podemos mejorar. Es verdad, que si no es por una causa o por otra rara vez podemos jugar con un mismo once tres jornadas seguidas y esto nos hace daño».

«Por una cosa o por otra rara vez podemos repetir alineación y nos está haciendo daño»

El técnico vizcaíno cree que sus futbolistas están «atenazados. Tenemos que ver el fútbol antes de que pase. A veces nos tenemos que anticipar y nos está costando. En el fútbol el que normalmente gana es el que toma decisiones».

Para finalizar tuvo palabras de elogio para Oyarzabal. «Es un fenómeno porque entiende el fútbol mejor que nadie y tiene condiciones tanto físicas como técnicas para elegir bien. Es la gran habilidad que posee y que no todos tienen».