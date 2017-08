S.D. Eibar Mendilibar no cree que el Athletic venga desgastado a Ipurua El preparador armero apunta que «vamos a tener un oponente muy bueno, pero estamos con mucha confianza» J.A. REMENTERÍA Viernes, 25 agosto 2017, 16:21

José Luis Mendilibar considera cara al primer choque en Ipurua ante el Athletic, que es un derbi en toda regla, este domingo, a partir de las 18.15 horas que "todavía está mucha gente de vacaciones, pero pienso que es un encuentro muy bonito. La gente está ilusionada después de que hayamos ganado el primer partido y espero que Ipurua se llene”. Esta es una impresión del preparador armero que se muestra ilusionado. Se habla de que los bilbaínos pueden sufrir el desgaste de su clasificación para la Europa League, a juicio del técnico armero no les va a afectar, "si en agosto empezamos a hablar de que están cansados… Ellos están acostumbrados a jugar entre semana y además empezaron a entrenar antes que nosotros, por lo que deberían estar más preparados. Es cierto que tienen algunos lesionados, como también los tenemos nosotros, pero creo que estarán bien”.

Para Mendilibar la clave en este tipo de partidos está en los pequeños detalles, "estos encuentros se deciden por pequeños detalles. Es raro que haya muchos goles. Vamos a tener un oponente muy bueno, pero estamos con mucha confianza. Me gustaría que seamos nosotros mismos y que no estemos a expensas en el campo”. El Eibar viene de ganar en su primer partido de Liga en Málaga, el Athletic tuvo que conformarse con el empate a cero en San Mamés ante el recién ascendido Getafe. El de Zaldibar sacó conclusiones positivas de su equipo en La Rosaleda, “me gustó la forma en la que competimos durante todo el partido. Es cierto que hubo momentos en los que sufrimos en el centro del campo, porque ellos jugaban con tres en esa zona y nuestros delanteros no terminan de ayudarnos. En general, hubo más cosas buenas que malas. Estuvimos más tiempo que el Málaga en campo contrario y eso es lo que queríamos”.

Sobre las fichajes que quedan por llegar, especialmente un central, Mendilibar señala que “les tenéis que preguntar a otros. El mercado acaba la semana que viene y la verdad es que tengo ganas de ponerme a trabajar con la plantilla ya cerrada, aunque luego en enero volverá a haber riesgo de que se vayan o vengan nuevos jugadores”. Con respecto a los lesionados Fran Rico y Pedro León apunta que "no hay grandes cambios con Fran Rico y Pedro León. Siguen sin mejorar. Son problemas que no tienen fácil solución. Espero que vayan a mejor porque hasta ahora no ha sido así. Lo de Arbilla no es tan grave. Está trabajando con los readaptadores y debería estar con el grupo después del parón”.

Sobre el papel del Eibar en la Liga lo dice claramente que "somos doce equipos y es posible que se apunte alguno más que en teoría no debería estar. Hay equipos que antes de empezar ya estaban con los cantos de sirena de Europa y a algunos ya se les están apagando esas historias en la primera jornada. Llevamos cuatro años en Primera pero eso no significa que estemos libres de descender. Si no hacemos las cosas bien, nos podemos meter en el agujero. El Eibar seguirá siendo candidato al descenso. Tiene que cambiar mucho el fútbol para que no lo sea”.