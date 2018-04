S.D. Eibar Mendilibar: «La clave de la derrota es que hemos vuelto a empezar mal» Mendilibar, con gesto enérgico durante el partido. / EFE El preparador del Eibar, que no pone «ningún pero» a la victoria del Getafe, considera que «ellos estaban a gusto defendiendo y lo hacen muy bien» DV Y AGENCIAS Sábado, 21 abril 2018, 15:53

José Luis Mendilibar, técnico del Eibar, no ha querido poner ningún «pero» a la derrota ante el Getafe y ha reconocido que la culpa había sido «de los suyos», por no haber sabido empezar el partido con más seriedad defensiva. «Es el partido en el que menos minutos se han jugado, pero la culpa ha sido nuestra porque nos han hecho un gol, y a partir de ahí no ha habido juego», ha reconocido el de Zaldibar.

Una vez más, el Eibar empezó «mal el partido», y ésa ha sido según Mendilibar, «la clave de la derrota». Ya advirtió en la previa que el que marcase tendría mucho a su favor, y así ha sido. «Ellos estaban a gusto defendiendo, y lo hacen muy bien», ha dicho.

El Eibar tuvo una clara ocasión para igualar el encuentro, pero tras fallarla, el 'míster' cree que el Getafe «ha sido feliz jugando de esa forma», y ha reconocido que los de Bordalás tienen «un mérito tremendo».