SD Eibar Mendilibar: «No hemos tenido ni chispa ni velocidad para meterles miedo» Escalante trata de ganarle la posición a Mercado durante el encuentro de ayer en el Sánchez Pizjuán. / ISMAEL MOLINA El entrenador del Eibar asegura que el Sevilla fue «justo merecedor de los tres puntos» IMANOL LIZASOAIN Domingo, 10 septiembre 2017, 08:29

José Luis Mendilibar, técnico del conjunto armero, se mostró sincero en rueda de prensa al término del partido frente al Sevilla. «Han sido mejores que nosotros. Tanto en el primer tiempo como en el segundo.Sí es verdad que hemos aguantado con el marcador a cero en la primera parte, aunque ellos han llegado en unas cuantas ocasiones y han podido meternos algún que otro gol. En el segundo tiempo nos han marcado el primer y no hemos tenido capacidad de reacción. No hemos sido capaces de generarles peligro y ellos han seguido igual, buscando hacer más goles. Son justos merecedores de los tres puntos. No hemos tenido la chispa ni la velocidad para meterles el miedo», dijo Mendilíbar, quien sí reconoció que los suyos han «puesto ganas» y han «corrido» pero no han «podido».

Mendilibar no consideró que la clave del partido estuviese en el tempranero gol de la segunda mitad. Según las palabras del entrenador de Zaldibar, el Sevilla fue muy superior durante gran parte del encuentro. «En la primera parte ellos le han dado al palo y nuestro guardameta,Dmitrovic, ha hecho una gran intervención que les ha privado de hacer el primero. Nosotros, rara vez hemos logrado llegar con peligro al área de Sergio Rico. A partir del gol de Ganso, no ha habido partido. Quizá la salida de Bebé nos ha dado algo de vida por banda izquierda, poniendo algún que otro centro al área, pero hasta ahí hemos llegado».

Mendilibar tampoco quiso achacar la derrota al calor, pese a que no fue tanto como se preveía, «no es una justificación» y que tras el primer gol «ha sido sencillo para ellos».

También se refirió a la lesión en la rodilla izquierda del centrocampista Iván alejo, quien tuvo que retirarse en camilla antes de que concluyera la primera parte, y señaló que le han dicho que está «regular. Habrá que hacerle pruebas y dirán los doctores. Ahora está con muletas y viajará con nosotros», subrayó el entrenador del Eibar.

Por último, quiso finalizar sus declaraciones explicando el nivel en el que se encuentra el Sevilla de Berizzo. «Los últimos años está ahí, y este año también. No han bajado en la gente nueva, siguen fortaleciendo el equipo manteniendo figuras que tenían. Yo les veo bien, tienen plantilla suficiente para afrontar la Champions», concluyó el técnico vizcaíno.

El conjunto armero se medirá al Leganés el próximo viernes en Ipurua. Abrirá la jornada a las 21.00 horas ante el conjunto pepinero. «Esto va muy rápido. El viernes jugamos ante el Leganés y el martes siguiente volvemos a tener otro partido de Liga, precisamente con el Barcelona.Vamos a analizar durante la semana lo que no hemos hecho bien hoy aquí, en el Sánchez Pizjuán, e intentar mejorar de cara al partido contra el Leganés».

«Paciencia y calma»

Por su parte, el entrenador del Sevilla, Eduardo ‘Toto’ Berizzo, aseguró sentirse «muy contento» con la primera victoria lograda en su feudo. «Creo que hemos jugado realmente bien. En la primera parte ya tuvimos ocasiones para abrir el marcador, y ahí sucedió lo mejor, la paciencia y la calma para seguir jugando de la misma manera en la segunda parte. Metimos la que tuvimos y por eso el resultado es lo que es».

A diferencia de Mendilibar, Berizzo sí consideró clave el tempranero gol de Ganso. «Sin duda. El gol de Ganso nos dio tranquilidad. Pero creo que la clave estuvo en seguir manteniendo el fútbol de toque que tantas ocasiones nos dio en la primera parte.Además, el Eibar nos puso las cosas difíciles en la primera mitad con una presión alta».