Mendi quiere «seguir sumando» El preparador azulgrana confía en mantener «la buena dinámica» para hacer frente a un Valencia que «juega y gana como un grande» LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Sábado, 16 diciembre 2017, 10:14

El Eibar ha aprovechado los cuatro últimos partidos disputados ante rivales de su misma condición para embolsarse 10 de los 12 puntos posibles, pero José Luis Mendilibar espera que los suyos demuestren que también son capaces de sumar ante equipos de entidad superior, como el Valencia.

El preparador azulgrana es realista y sabe de la dificultad que entraña superar a un conjunto ché que solo ha sufrido una derrota, hace dos semanas en Getafe, precisamente donde los armeros sumaron su último punto. Y por eso, utilizando toda la cautela del mundo, el de Zaldibar no habló ayer de ganar, aunque lógicamente su equipo saldrá a tratar de hacerlo. Mendilibar se limitó a expresar su deseo de que el Eibar pueda «seguir puntuando» y prolongar así la «buena dinámica» de las últimas semanas.

«Es un partido difícil, pero espero seguir puntuando. El Valencia tiene un gran equipo, está en la segunda posición y aunque los últimos partidos no ha jugado bien, los ha ganado. Eso es señal de equipo grande. Para estar arriba tienes que ganar también cuando no te salen las cosas», declaró el preparador armero, que a diferencia de su colega en el banquillo ché, dedicó gran parte de su comparecencia ante los medios para lanzar un ramo de elogios a su rival. «La mejor virtud del Valencia es su velocidad para atacar. No necesita mucho para llegar arriba. Roba y juega directo. Tiene gente rápida en las bandas, los futbolistas de arriba están marcando goles y como equipo está funcionando muy bien. No encajan muchos goles y se les ve muy comprometidos en defensa. No es fácil hacer goles y que no te hagan».

«El Valencia puede aprovechar que no está en Europa para hacer una buena temporada»

Además de afirmar que el club levantino «ha acertado con gran parte de los fichajes que ha hecho en verano», también destaca el hecho de que no tengan más exigencias que las de la Liga. «El Valencia este año puede aprovechar que no está jugando en Europa para hacer una buena temporada».

Cuestionado por las numerosas bajas que tiene Marcelino, Mendilibar ha recordado que el Eibar lleva toda la campaña con una cantidad importante de lesionados y nunca lo ha utilizado como excusa. Sigue sin poder contar con Yoel, Fran Rico y Pedro León, así como con Juncà, aunque recupera a Rivera y Charles.