Mendi quiere «un Eibar valiente» El técnico azulgrana no desea «un equipo tímido que esté a verlas venir» sino un cuadro armero «que dé la cara de principio a fin» L. G. EIBAR. Lunes, 20 noviembre 2017, 08:12

Después de siete jornadas sin ganar y de un eterno parón que por fin llega ya a su fin, José Luis Mendilibar tiene hambre de triunfos y eso es precisamente lo que quiere ver también en su equipo en el duelo de esta noche ante el Betis. «Quiero ver al Eibar agresivo que hemos sido cuando hemos estado bien, cuando los jugadores han estado confiados en hacer lo que nos ha ido bien durante dos temporadas y no perder esa chispa de valentía». Ni por asomo quiere ver a «un equipo tímido, que esté a verlas venir, a merced del equipo rival. Quiero un equipo que dé la cara, ir a por ellos desde el principio, siempre con sentido común y con cabeza, sin ir a loco ante un equipo peligroso, con buena gente arriba».

Sus deseos se concentran en lograr que el Eibar se ha fuerte atrás para «poder atacar mejor», porque hasta ahora ha ocurrido todo lo contrario. «Cada vez que nos pasan del centro del campo nos entra miedo porque nos marcan goles con mucha facilidad. Tenemos que cerrarnos muy bien».

No le preocupaba tanto el hecho de poder afrontar este choque en posiciones de descenso como conseguir los tres puntos. «Nosotros pensamos en ganar nuestro partido. Es lo malo de jugar el último, que ya sabes lo que han hecho los demás, pero nos va a dar igual, lo fundamental son los tres puntos. Yo prefiero sumar tres puntos estando hoy en descenso que no estar en descenso y no sumar los tres puntos».

«Hay que llenar el armario de invierno con ropa que cubra, no hacen falta biquinis»

Lamentó el nuevo golpe físico y moral que ha sufrido Pedro León, pero al menos ha podido recuperar a Iván Alejo, que le reportará «velocidad y chispa por banda, para poder sacar centros y presión en los unos contra unos». En definitiva, le devuelve la posibilidad de cambiar su sistema y tener «la posibilidad de jugar por las dos bandas».

Pese a todo, sigue muy pendiente de lo que le traigan en invierno para mejorar su ropero. «En la secretaria técnica estarán en ello. Alguna vez se ha fichado no solo pensando en el mercado invernal sino mirando a más largo plaza. Lo que está claro es que nos vamos a fichar por fichar, sino reforzarnos con gente que nos va a ayudar. Llenar por llenar el armario de invierno no es lo adecuado. Se trata de traer equipaje que cubre, no creo que haga falta traer biquinis».