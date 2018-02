S.D. Eibar «Mejor que en Eibar será difícil», declara Mendilibar José Luis Mendilibar, ayer en Atxabalpe durante el entrenamiento del primer equipo. / MORQUECHO El técnico del conjunto armero sigue sin desvelar si seguirá al frente del banquillo la próxima temporada. El de Zaldibar admite que está «de maravilla en casa», pero insiste en que es demasiado pronto para dar a conocer su decisión definitiva LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Miércoles, 7 febrero 2018, 07:32

Por mucho que a él le pese, la continuidad de José Luis Mendilibar al frente del banquillo del Eibar es y será una de las grandes inquietudes que rodeará al club armero mientras él no se pronuncie al respecto. El preparador azulgrana ya ha dejado claro que no quiere que se le pregunte por este tema, pero fue una de las cuestiones que se le plantearon cuando viajó a Barcelona a recoger el premio 'Antonín de Honor' por su extensa carrera en los banquillos otorgado por la revista Panenka. Y aunque tampoco arrojó mucha luz con su respuesta, sí que quiso dejar claro que está «de maravilla» en Ipurua y que será «difícil» que pueda sentirse igual de bien en otro club.

«Todavía es muy pronto para tomar una decisión», declaró a Cope Barcelona. «Acaba de empezar el mes de febrero y como club no hemos conseguido el objetivo que tenemos, que es mantener la categoría, así que vamos a esperar. Yo estoy muy bien, la verdad, de maravilla, en casa. Mejor es difícil que pueda estar en ningún sitio, pero vamos a ver», añadió.

Pese a contar con quince puntos de ventaja respecto a las posiciones de descenso, se resiste a variar un ápice el objetivo inicial marcado por la entidad, aunque lógicamente admite que su equipo está de dulce. «Solo hemos perdido uno de los últimos diez partidos, mientras que en las once primeras jornadas perdíamos casi todos los partidos. El equipo está bien, cree en lo que hace y estamos en el mejor momento de la temporada».

En cuanto se le menciona Europa se le escapa un suspiro, porque según él no deja de ser un sueño que no suele estar reservado para los modestos. «Clubes como el nuestro no sabemos lo que es eso. Los sueños son intentar conseguir cosas que no conoces, pero lo primero es lo primero, llegar a 40 puntos y si después quedan seis u ocho partidos más ya podremos empezar a soñar con otras cosas, pero lo primordial es conseguir el objetivo del club, que es mantener la categoría».

En cualquier caso, sus jugadores se empeñan en demostrarle jornada tras jornada que tienen capacidad para hacer posible lo imposible. «Todos los jugadores están enchufados y me cuesta dejar a gente fuera. Me da igual quién juegue porque sé que lo van a hacer bien. Normalmente en una situación así no cometes fallos. Puedo echar una moneda al aire para decidir y seguro que acertaré», declaró con satisfacción.

Palabras mayores

Salga cara o cruz, tiene a todos prestos y dispuestos para afrontar primero el choque de este sábado (18.30 horas) en el feudo de un Leganés que hoy disputa en Sevilla la vuelta de la semifinal de la Copa, y después la esperada cita del próximo sábado (16.15 horas) ante el Barcelona. «Eso ya son palabras mayores», dijo al referirse al compromiso ante los blaugranas, sin olvidarse en ningún momento del equipo dirigido por Asier Garitano. «Al Leganés le pillamos en medio de un partido muy partido importante de Copa en Sevilla y tienen opciones de clasificarse para la final. Ya dieron la sorpresa en el Bernabéu. Su situación en la Liga es buena y creo que se centrarán en el partido de Copa primero y luego en el nuestro. A ver si nos viene bien a nosotros para cogerles más cansados».

En cambio, asegura que «al Barcelona da igual cómo le pilles, porque son tan buenos y están tan acostumbrados a jugar muchos partidos, que creo que puntuar depende más de ellos que de nosotros». Lo fía casi todo a que los culés, y en especial Messi, no tengan su mejor día. «Por nuestra parte no va a quedar e intentaremos hacer todo lo posible por ganar o por sacar algo positivo, sabiendo que dependes del Barça y, sobre todo, de Messi».