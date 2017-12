S. D. Eibar Marko Dmitrovic (Portero de la S.D. Eibar): «Riesgo es como mi hermano mayor, me da muchos consejos y me ayuda» Marko Dmitrovic se ha adaptado perfectamente a al dinámica del Eibar. / FÉLIX MORQUECHO El serbio disfruta de su momento más dulce como profesional, asentado en la portería armera y con el Mundial en el horizonte LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Viernes, 15 diciembre 2017, 08:48

Marko Dmitrovic es un hombre de ideas claras. Con 15 años ya tenía claro que quería ser portero y llegó a enfrentarse a sus padres para que le permitieran abandonar Subotica, su localidad natal, situada en la frontera con Hungría, para marcharse solo a la capital respondiendo a la llamada del Estrella Roja, su equipo del alma. Ni siquiera tuvo la oportunidad de debutar pese a estar tres años allí, pero aferrado a su sueño, primero se marchó al Ujpest de Hungría y después al Charlton inglés antes de recalar en el Alcorcón. La inesperada lesión de Yoel propició que en verano recalara en el Eibar, aunque como reflejan los cuatro años de contrato firmados, el club armero ya le tenía en cartera desde hace tiempo.

- ¿Más tranquilo tras los últimos resultados?

- Sí, la verdad. Hemos conseguido 10 de 12 puntos en cuatro jornadas y el equipo está muy bien, en buena racha. Lo que toca ahora es mantener esta línea cuantas más jornadas mejor. Tenemos que aprovechar este buen momento.

- Debía resultar poco consuelo ser de los mejores en cada partido, pero recibir tantos goles.

- Más que los goles que me metían, me dolían los malos resultados. Tuvimos un calendario muy complicado ante rivales muy fuertes y sufrimos muchos resultados abultados en contra, pero al menos conseguimos frenar esa dinámica ante el Deportivo y el Levante y ahora estamos disfrutando, marcando y consiguiendo victorias importantes.

- ¿Qué pasaba por su cabeza en aquellos momentos?

- Fue duro, pero no solo para mí, sino para todos. A ningún portero le gusta recibir tantos goles, pero sabíamos que teníamos calidad y que en algún momento la situación cambiaría. Todo el equipo confiaba, pero no podemos relajarnos porque todos tenemos muy claro que la Liga va a ser muy complicada. No hay ningún equipo descolgado y ahora somos muchos los que estamos implicados en la pelea y estoy seguro de que va a a ser una dura batalla hasta el final. Cada punto es de oro.

«Más que los goles que me metían, me dolían los malos resultados; ahora disfrutamos»

- Como el que salvó en Getafe.

- Solo hice mi trabajo. Todos estamos para ayudar a conseguir los objetivos. Pudimos ganar, pero también perder. Sumamos un empate justo en un campo muy complicado donde el Valencia perdió. Ahora nos toca a nosotros recibirles en casa y será un partido muy exigente.

- ¿A qué se debe esta transformación?

- Lo más importante es que hemos asimilado la idea del técnico y con ello ha mejorado nuestro juego. Jugamos mucho más cerca de la portería del rival, presionamos con mucha más intensidad y gracias a ello han llegado los goles y los puntos.

- Para cambio el que ha dado su vida en pocos meses.

- El año pasado jugaba en Segunda, con una pelea muy dura por no descender a Segunda B con el Alcorcón y al llegar al Eibar he podido cumplir el sueño de todo futbolista, que es jugar en la Liga.

- Los cuatro años de contrato fueron una gran sorpresa.

- Sabía que había un interés por parte del Eibar, porque seguían muchos partidos del Alcorcón y me dijeron que me vieron más de 30 partidos en vivo. Sabía que estaba en una lista de futuro, pero por desgracia se lesionó Yoel y cuando tocaron mi puerta llegamos a un acuerdo en medio día. Al ofrecerme los cuatro años me demostraron la gran confianza que tienen en mí. Ahora depende de mí demostrar que han acertado.

- Ha enviado a Riesgo en el banquillo. ¿Cómo se lleva una situación así entre compañeros?

- Nos llevamos muy bien. Somos muy buenos amigos. Para mí es como un hermano mayor, que me da muchos consejos y me ayuda mucho con su gran experiencia. Es una competencia positiva para el equipo. Trabajamos juntos y nos empujamos para mejorar. Es una lucha diaria en los entrenamientos y lógicamente es una situación muy complicada para él, pero todos mantenemos la ilusión. Los porteros que estamos, incluido Markel Areitio, más el preparador Josu Anunzita, formamos una minifamilia.

«Esperamos a Yoel con los brazos abiertos. Los porteros del Eibar somos una minifamilia»

- ¿Y cuándo Yoel esté disponible qué pasará?

- Le estamos esperando con los brazos abiertos porque es un chico estupendo y un grandísimo portero. Queremos verle cuanto antes. Nos da alegría verle cómo se está recuperando. La competencia será buena para que todos mejoremos. El míster tendrá más dónde elegir, que puede ser un problema, pero es peor no tener, como ha pasado en muchos partidos por las lesiones.

- Del Alcorcón al Eibar y de aquí a la selección y al Mundial

- Para cualquier deportista es un sueño defender los colores de su país y en noviembre pude estrenarme ante Corea del Sur. El mundial es otro sueño, pero primero tengo objetivo de lograr la salvación con el Eibar. Ir al Mundial es una motivación extra para trabajar más duro.

- Y todo gracias a su obstinación.

- Desde muy pequeño yo tenía claro que quería ser portero. Mi madre intentaba convencerme de que no era un buen puesto. Es muy raro en los niños, que siempre quieren ser extremos o delanteros, pero algo me llamaba a querer estar bajo la portería. Mi padre me apoyó siempre, pero tuvieron que hacer una gran sacrifio para dejarme ir a Belgrado con solo 15 años, porque yo quería jugar en el Estrella Roja, mi primer amor.,

- Al mes de llegar al Alcorcón ya hablaba castellano. ¿Cómo es posible?

- En Serbia veía muchas series y muchas películas en español, porque allí no se doblan. Cuando llegué al Alcorcón nadie hablaba inglés, así que no me quedó otra que aprenderlo rápido, aunque a mí me gusta mucho aprender idiomas. Soy perfeccionista, pero creo también que es una cuestión de respeto. Vives en un país que te acoge y te da de comer y lo menos que puedes hacer es aprender su idioma.