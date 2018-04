Marco Dmitrovic: «Cuando miro hacia atrás pienso que no pude elegir mejor sitio que el Eibar»

Serbio. 1,94 metros. 26 años. Se formó en el Estrella Roja aunque no jugó en el primer equipo. Internacional. Jugó en el Ujpest, Charlton inglés y Alcorcón desde donde llegó al Eibar, que pagó 600.000 euros por su traspaso, en una operación relámpago. Verán. El 20 de junio de 2017, en plena pretemporada se lesionaba de gravedad el guardameta Yoel... y en un día la secretaría técnica armera se puso manos a la obra y fichó a Marco Dmitrovic. «El mejor fichaje de la temporada» en palabras de mi compañero José Antonio Rementería, que lo sabe todo del eibar.

- ¿Qué tal en Eibar?

- Muy bien, muy bien. Cuando echo la vista atrás pienso que no pude elegir mejor sitio que el Eibar.

- ¿Qué conocía del once armero?

- Las cosas principales del equipo las sabía. Que era un club serio, que ha servido de trampolín, que... así que cuando me llamaron no dudé en fichar por el Eibar.

- ¿Fue una sorpresa para usted verse en un equipo de Primera?

- Bueno, la verdad es que no. Había realizado una buena temporada en el Alcorcón y esperaba que saliera algo de Primera y hubo algunos contactos con equipos, pero nada oficial... Por eso, cuando llegó la oferta del Eibar me sentí muy feliz. En un día lo hicimos todo, lo arreglamos todo. Y aquí me tienes, disfrutando.

- Todo el mundo que llega a Ipurua elogia el ambiente del vestuario. ¿También usted? ¿Qué tiene de especial el vestuario del Eibar?

- La verdad es que es algo especial. El ambiente es espectacular, una mezcla de jugadores veteranos y expertos y jóvenes que nos llevamos todos muy bien. Nos respetamos todos. Sí, creo que el del Eibar es el mejor vestuario en el que he estado.

- José Ignacio Garmendia, el mítico exportero del Eibar, además de valorar sus grandes cualidades -el uno contra uno, sus reflejos, su poderío físico,su seguridad, su juego por alto, su golpeo...- nos decía que lo que más le sorprendía de usted es que no hubiera notado el salto de Segunda a Primera, que eso solamente sucede con los grandes porteros.

- Le agradezco esas palabras tan positivas, la verdad. Cuando llegué al Eibar sabía que debía adaptarme a un equipo nuevo y a una filosofía nueva...Y sé que el puesto de portero es especial ya que si fallas nadie te puede corregir. Estoy trabajando duro, trabajando bien. Es cierto que existen diferencias claras entre la Segunda división y la Primera, el juego es más rápido y los delanteros son de mayor calidad, pero lo más importante es que me adapté rápido y ahora estoy disfrutando.

- ¿Es su mejor temporada?

- Seguramente sí. Tuve varias temporadas buenas pero en ligas con menos calidad, pero ahora estoy jugando casi todo en la mejor liga del mundo y me siento bien.

- Su actuaciones han llamado tanto la atención que equipos de la Liga alemana y de la Premier siguen sus evoluciones. Su cláusula es de 20 millones.¿Dónde se ve la próxima temporada?

- No hay nada formal sobre intereses de otros equipos. Estoy con la cabeza aquí, en el Eibar. Quedan cuatro partidos y debemos sumar el máximo de puntos posible, situarnos en la mejor posición posible en la tabla. Y luego ya veremos. Tengo tres años más de contrato en el Eibar y estoy con mi cabeza cien por cien aquí.

- Le espera el mundial de Rusia, otro escaparate...

- Sí, así es. Ahora quiero acabar la temporada lo más arriba posible con el Eibar y de cara al Mundial primero espero que me llamen y después ayudar a mi selección en Rusia.

