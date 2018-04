Marcelino teme más al Eibar que a la ansiedad por ganar

El Valencia dispone de cuatro partidos para asegurarse su plaza en la próxima Liga de Campeones, pero nadie en la Ciudad del Turia parece contener las prisas, a excepción de Marcelino García Toral, que no teme tanto la ansiedad que puedan sufrir los suyos como las dificultades que le pueda plantear el Eibar. «No me preocupa que tengamos ansiedad. Todos sabemos lo que nos jugamos, pero en la que te juegas tu ser o no ser. Tenemos cuatro posibilidades para certificar ser equipo Champions», recuerda el asturiano, que insiste en que «esta se nos presenta como posibilidad dependiendo de nosotros mismos y la vamos a afrontar desde el convencimiento de que somos un buen equipo y de que tenemos argumentos para ganar a cualquiera».

Eso sí, respetando «mucho al Eibar», que «nos va a exigir muchísimo», aunque recalcando que «lo que supone la victoria va muy por encima de otras posibles situaciones a nivel anímico. Jugar como sabemos y si estamos a nuestro nivel estaremos cerca de la victoria».

En la primera vuelta su equipo cayó en Ipurua en una situación y en un contexto diferente, y así lo ve él también, aunque se deshace en elogios hacia los armeros y Mendilibar. «Cada partido es diferente y los estadios son diferentes. El Eibar es un equipo muy competitivo que juega a un gran ritmo, muy dinámico. Particularmente a mí me atrae muchísimo. Le doy mucho mérito a lo que ha hecho hasta ahora y a su técnico». El billete para Europa no se lo toma como una liberación, sino como un premio «ganado a pulso a base de mucho trabajo y esfuerzo».