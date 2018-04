S.D. Eibar No marcar es sinónimo de derrota para el Eibar La afición del Eibar no ve ganar a su equipo en casa desde el pasado 28 de febrero. / MORQUECHO En los 14 partidos que han completado sin ver portería, los azulgranas tan solo han sido capaces de sumar tres puntos de otros tantos empates LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Lunes, 23 abril 2018, 07:46

El Eibar es uno de los equipos que más ha sabido rentabilizar sus goles, pero los consigue tan de pascuas a ramos que lo habitual en las últimas fechas es que su esfuerzo se quede sin recompensa alguna. Se está convirtiendo en una peligrosa costumbre que los armeros acaben sus partidos sin un gol que añadir a su casillero y es de lo más sencillo comprobar que cuando no marca, lo normal es que pierda.

De hecho, el compromiso del sábado ante un Getafe que se llevó los tres puntos gracias a un solitario gol del joven uruguayo Mathias Olivera, supuso el decimocuarto que los azulgranas completaron sin acertar ni una sola vez en el marco contrario. Y en esos 14 partidos que casi equivalen a la mitad de las jornadas disputadas, los de José Luis Mendilibar solo han podido arrancar tres puntos de otros tantos empates a cero logrados ante Deportivo y Getafe en la primera vuelta y en el derbi ante la Real Sociedad el pasado 1 de abril.

Once derrotas

Las restantes once derrotas contrastan con los apenas cuatro encuentros que ha perdido en toda la temporada cuando sí ha sido capaz de tener el acierto del que adolece en este final de la campaña. Y es que es ahora cuando más se está sintiendo una falta de pegada que ya está afectando de lleno a la situación clasificatoria del equipo, puesto que tras haber acabado sin marcar en cuatro de los cinco últimos partidos, tan solo ha reunido cuatro puntos de 15 posibles que le han relegado a una duodécima posición que también corre peligro.

Y es un problema que parece tener difícil solución de cara a las cuatro jornadas que quedan para que el Eibar pueda acabar situado dentro de esas diez primeras plazas que ha venido ocupando durante buena parte del campeonato. Falta acierto, eso es un hecho que no se puede rebatir cuando tan solo ha conseguido un gol en los cinco partidos que ha traído el cargado mes de abril, pero también faltan ideas para fabricarlos y es evidente que también escasean las fuerzas.

Sin recursos

Neutralizadas sus dos principales armas, y cogido de nuevo a contrapié por su rival, como le había ocurrido una semana antes en el derbi ante el Alavés, el conjunto azulgrana se quedó sin recursos para evitar una nueva derrota ante su público, que no ve ganar a su equipo en casa desde que el pasado 28 de febrero cuando la victoria ante el Villarreal les lanzaba con fuerza hacia Europa. Aquello ha quedado ya como un sueño lejano, como bien resume Pedro León en su cuenta de twitter con un mensaje clarificado. «Realmente jodido por la derrota, con la que perdemos cualquier opción de engancharnos arriba. Solo queda seguir trabajando para las cuatro jornadas que quedan», publica el extremo murciano, que no olvida de dar la «enhorabuena» a su ex equipo y desearle «suerte en lo que os queda».