S.D. Eibar Lombán o Sáenz para el puesto de central David Lombán. J.A. REMENTERIA EIBAR. Viernes, 1 septiembre 2017, 08:46

El Eibar deshojará definitivamente en el transcurso de la jornada de hoy la contratación de un defensa central que se afronta como imperiosa necesidad y, particularmente, como expreso deseo de José Luis Mendilibar que, hasta hoy, último día para cerrar el mercado estival, sólo dispone de una baraja formada por un trío que lleva por apellidos: Gálvez, Oliveira y Ramis. Dos jugadores por puesto es una máxima que guía al banquillo armero, el cuarto hombre que selle el corazón de la línea defensiva, en el caso del Eibar, es una exigencia irrefutable y mucho más ante la marcha del francés Leujene al Newcastle que ha dejado un vacío aún no superado.

Se han intensificado las gestiones en las últimas horas pero no se ha concretado absolutamente nada, una situación que, por paradójica que puede resultar, es habitual por estas fechas en el mercado futbolístico. A partir de las 23.59 horas de hoy el apartado de las contrataciones queda inoperante, salvo excepcionalidad que, en el caso del Eibar, no reúne ninguna. La dirección deportiva tiene abiertos varios frentes. Hasta ayer mismo (fecha que en Francia se cerraba el plazo de adquisiciones) una opción estaba centrada en el francés Damien Da Silva del Caen, equipo de la Ligue 1. Pero las informaciones que llegaban era que el galo no iba a cambiar de aires apostaba por quedarse en el equipo de la región de la Baja Normandia. Su compañero, el lateral izquierdo Emmanuel Imorou, en un twitter venía a decir que el pretendido jugador seguiría bajo las órdenes de Patrice Garande.

Los rectores normandos han desmentido negociación y contacto alguna con el Eibar, tampoco sus homólogos armeros han hecho manifestación alguna, ni afirmando ni desmintiendo. Mantienen un hermetismo total aunque se sabe que en la agenda de sus técnicos, Damien Da Silva era una opción y se barajaba como tal, pero visto que no ha fraguado esta vía les ha llevado a cambiar de dirección.

El asturiano David Rodríguez Lombán (30 años), conocido como Lombán y que milita en el Granada está sobre la mesa. Es un jugador con una dilatada experiencia en Primera y Segunda. No es nada descartable, está ahí, no se puede catalogar como primera, segunda o tercera 'espada', pero la dirección técnica de Ipurua le tiene en su agenda.

Otro hombre que gana enteros para recalar en las filas armeras es el tinerfeño Jorge Saénz de Miera (20 años) que juega en el Tenerife. Este es un jugador sin experiencia en Primera. Si llegara al Eibar, sería su debut en la máxima categoría. Es una apuesta a futuro, en enero de 2015 fue convocado para formar parte de la selección española sub-19 y ahora ha sido llamado por Albert Celades con la sub 21. Aunque esta opción podría haber entrado dentro de una doble operación entre el Eibar y Tenerife teniendo como protagonistas a Jorge Sáenz y al delantero Nano, este último no tomará el camino de Canarias ya que está negociando su incorporación al Levante.

El Eibar necesita un central y agotará todos sus esfuerzos en la jornada de hoy para dar con el deseado objetivo, con ese zaguero que satisfaga a Mendilibar, técnico a quien gusta defensas fuertes con dominio en la salida y trato del balón. Otra de las razones es que el veterano Ramis es muy proclive a las lesiones, por tanto hay que apostar por medidas claras y preventivas, y eso que el veterano central balear está cuajando buenas campañas en las filas armeras, sin ir más lejos la pasada jornada ante el Athletic estuvo inconmensurable.

A lo largo de toda la pretemporada ha sido una constante reiteración la contratación de un central, pero salvo Paulo Oliveira, por el que se pagó al Sporting de Lisboa 3,8 millones de euros para hacerse con el jugador para las cuatro próximas temporadas, no ha recalado ninguno más. Oliveira se ha convertido en la contratación más cara del Eibar, superando los 3,2 millones que se pagaron por Nano Mesa el año pasado.

La jornada de hoy puede ser largo o bien corta para deshojar la contratación de ese nuevo central por el que suspira la entidad que preside Amaia Gorostiza. Con su llegada, a priori, si no hay sorpresa alguna de última hora, se cerrará la plantilla que afronte el primer tercio de la Liga. La dirección deportiva dará carpetazo al mercado de verano y se alineará en el trabajo de otear el mercado de cara al invierno.