SD Eibar Kike García: «En Vigo tenemos una buena oportunidad para sumar» SD EIBAR El Eibar buscará en Balaídos la 'revancha' de sus tres derrotas en la presente temporada con el Celta. Dani García es duda para el partido al sufrir un leve esguince en su rodilla derecha

"En Vigo tenemos una buena oportunidad para sumar, para seguir con la trayectoria positiva", ha señalado el delantero Kike García en rueda de prensa. El conquense, que lleva cuatro goles en su haber, habla del partido ante el Celta del sábado (Balaídos, 13.00 horas) como una 'revancha'. "Hemos jugado tres veces esta temporada, una en Liga y dos en Copa y hemos perdido en las tres ocasiones. Hay que decir que no vamos en la misma situación que antaño, en aquel momento no estábamos bien y nos ganó en todos los enfrentamientos, esta vez no va a ser igual, va a ser un partido totalmente distinto", ha asegurado.

Kike García se ha mostrado satisfecho por la imagen ofrecida por el equipo en el último partido ante Barcelona. Ha considerado que la imagen del Eibar "salió fortalecida, hicimos un buen partido que, a la postre, nos viene bien para salir con fuerza y confianza".

Desde este sábado hasta el siguiente los armeros afrontan un calendario exigente con un periplo de tres encuentros. Primero con el Celta este sábado, luego el próximo miércoles con el Villarreal en Ipurua y, por último, el sábado 3 de marzo en Riazor ante el Deportivo. Sobre este calendario, Kike García ha explicado que aunque el equipo vive "un momento especial" deben ir "paso a paso". "Primero intentaremos hacernos con los tres puntos que están en juego en Vigo y después mirar al resto, pero partido a partido. Nuestro objetivo son los 42 puntos que nos den el derecho de jugar un año más en Primera. Luego miraremos si vamos para más arriba o nos quedamos en tierra de nadie".

En sus tres últimas visitas en Liga a Balaídos, el Eibar cuenta con dos victorias y una derrota. El año pasado ganó el Eibar con un claro 0-2, precisamente con goles del propio Kike García y Pedro León; en la campaña 15/16 perdió 3-2 y en la 14/15 ganó el cuadro armero 0-1. "El Celta juega bien, vamos a ir con personalidad para sacar los tres puntos como el año pasado", ha insistido.