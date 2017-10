Julen López y Sarriegi, del filial CD. Vitoria, convocados para recibir al Celta

El Eibar afronta este miércoles a las 21.30 horas el partido de ida de la Copa ante el Celta en Ipurua. Los armeros tratarán de reivindicarse, de reencontrarse con el transfondo del importante choque liguero del domingo ante el Levante en el feudo eibarrés. Este sí es el verdadero partido para los intereses del Eibar en el actual contexto.

Para recibir al Celta, Mendilibar va a rotar jugadores, tendrán oportunidad aquellos hombres que no cuentan con muchos minutos en la Liga. Cabe apuntar que no contará con Dani García al padecer el de Zumarraga unas dolencias en la espalda que pueden hacer incluso que no juegue ante el Levante. Ni Escalante ni Capa están citados por tener un golpe y una distensión, respectivamente. Capa es duda también para recibir a los levantinistas, no así Escalante. El central Oliveira no esta convocado por descanso.

Ante los vigueses, el Eibar debe reencontrarse con la firmeza defensiva para evitar encajar y con el camino del gol, solo llevan 3 goles hasta el momento, un balance muy pobre en este apartado. El objetivo del choque ante el Celta es salir fortalecidos, «este partido viene bien para que jueguen los que compiten menos, aunque no estamos sobrados de gente, y es una buena oportunidad para que se reivindiquen. La idea es hacer un buen resultado y salir fortalecidos. El Celta nos hizo daño hace una cuantas jornadas en Liga, sufrimos una derrota que fue dura. Espero que hayamos aprendido de los errores que tuvimos en su momento ante el Celta y esta vez no ocurran aquellos desajustes. Queremos hacer un buen partido, sin pensar en las siguientes eliminatorias», señala Mendilibar.

La novedad en la convocatoria destacan los jugadores Julen López, central izquierdo, y Sarriegi, centrocampista, ambos del filial CD. Vitoria. «Uno de los dos jugará, el otro puede tener minutos dependiendo de cómo vaya el partido».

Los convocados son: Riesgo, Dmitrovic, Juncá, Arbilla, Gálvez, Lombán, Cote, Jordán, Rivera, Inui, Bebé, Rubén Peña, Enrich, Kike García, Charles, Julen López y Sarriegi.