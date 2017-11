El uno a uno de los jugadores del Eibar ante la Real Sociedad

4

Marko Dmitrovic

No es la primera vez que el serbio se erige en el mejor de su equipo pese a recibir otros tres goles, pero es que de no ser por él, que desbarató un mano a mano de Illarramendi en la primera mitad, y que repelió de milagro un testarazo de Iñigo Martínez en la segunda, la tromba habría sido aún peor.

3

Ander Capa

Fue el que más peligro generó con sus llegadas en los compases iniciales, pero esta temporada le está costando más de lo debido sacar un centro en condiciones al área.

1

Alejandro Gálvez

Otra oportunidad para demostrar su valía que de nuevo mandó al limbo. Fue la sorpresa del once tras ocupar el puesto de Paulo, aquejado de problemas físicos de última hora, pero el granadino estuvo presente en casi todos los fallos defensivos que se cometieron.

2

David Lombán

Combina algunos pases largos que facilitan rápidas llegadas con errores tan garrafales como una cesión hacia atrás con la espalda que Januzaj no convirtió en gol por muy poco.

3

Anaitz Arbilla

De los tres centrales es el que más cordura y más empeño pone, pero no basta para evitar una nueva debacle defensiva.

3

Cote

Aportó bastante más en ataque que en defensa, donde se ve constantemente superado.

2

Christian Rivera

Pedirle que con solo 20 años lidere a un Eibar renqueante en el segundo partido que juega este año era demasiado.

2

Joan Jordán

No tiene un suspenso redondo porque marcó su primer gol con el Eibar, pero más que ayudar, estorbó en el centro del campo.

2

Takashi Inui

Del tridente armero en la medular era el que más experiencia tenía, pero su aportación fue exigua.

1

Kike García

El conquense es un buen rematador, pero está sacrificado jugando de espaldas.

2

Sergi Enrich

No le llegan balones y aún así forzó una gran parada de Rulli cuando el marcador reflejaba aún un 3-0. Pero no es el Sergi de siempre.

3

Bebé

Salió del banquillo, como casi siempre, y nada más saltar ya firmó un centro que generó más peligro que el resto del equipo en la primera mitad.

3

Imanol Sarriegi

Finalmente no debutó como titular, pero al cuarto de hora de la reanudación vivió su estreno como jugador de Primera en sustitución de Kike García. No fue su debut soñado, pero mostró más ganas que todos sus compañeros juntos.

1

Charles Dias

El único jugador que está demostrando una mayor capacidad para marcar goles, salió a solo seis minutos del final.

El entrenador Mendilibar

Tiene razón al desesperarse por las bajas, que ayer al final fueron siete, porque Paulo se quedó fuera por unos problemas físicos de última hora. Sin embargo, no parece convencer al resto de sus pupilos de que sin los que no están también son capaces de ser competitivos. La situación no es dramática, pero sí preocupante.