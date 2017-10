SD Eibar «Los jugadores apuestan por mantener la forma con la que jugamos», afirma Mendilibar Mendilibar, durante un entrenamiento / Morquecho El técnico armero se muestra tranquilo tras los últimos resultados: «hemos ganado a dos de nuestra particular liga, las derrotas han sido con equipos que juegan en Europa» J. A. REMENTERÏA Jueves, 5 octubre 2017, 14:55

José Luis Mendilibar ha tenido un encuentro con los medios antes de partir de Lerma (Burgos) donde este jueves, a las 18.00 horas, juega un amistoso ante el Leganés. Básicamente el preparador armero ha manifestado que la situación del equipo es la que es, pero ha pedido tranquilidad. "Evidentemente hay la lógica preocupación pero hay que estar tranquilos, se ha perdido con equipos que están en Europa y se ha ganado con los que realmente son de nuestra particular liga -Málaga y Leganés- y hay que seguir trabajando".

El parón competitivo de esta semana ha venido francamente bien, como anillo al dedo, según las palabras del técnico. "Lo hemos aprovechado para corregir errores, hemos incidido en aspectos que no hacemos bien. La plantilla ha trabajado a tope".

Mendilibar relativiza la situación y señala que con respecto al año pasado "tenemos varias incorporaciones, del orden de cinco o seis nuevos están jugando y esto requiere su tiempo de adaptación". El responsable del banquillo azulgrana ha confesado que los jugadores no quieren variar de sistema. "Los jugadores apuestan por la forma de jugar que hemos tenido y que nos ha dado resultados positivos, no quieren echarse para atrás y sí ser valientes y no cambiar de filosofía".

Para el partido de esta tarde ante el Leganés, Mendilibar se ha llevado a cuatro jugadores del filial CD.Vitoria: el portero Areitio y los jugadores de campo Cristian Moreno, Cpetic y Sarriegi. No viajan de la primera plantilla armera Dmitrovic ni Escalente, ni los lesionados.