S.D. Eibar Jovanovic: «No me lo pensé cuando me dijeron para venir al Eibar» Jovanovic, en su presentación como nuevo jugador armero / Morquecho La última incorporación armera ha confesado que ha cumplido un sueño J.A. REMENTERIA Jueves, 1 febrero 2018, 15:33

El Eibar ha presentado este jueves al central serbio de 21 años Vukasin Jovanovic, última incorporación en el mercado de invierno que finalizó ayer. Con el jugador cedido por Girondins de Burdeos, el cuadro armero ha incorporado a tres jugadores. Los otros dos fueron Diop y Orellana. El balcánico viene cedido hasta final de temporada, pero el Eibar puede prorrogar su continuidad para la próxima campaña. Tiene la opción de ejercer la compra en junio o al final de la próxima campaña, así que goza de variables con este jugador. Desde la dirección técnica, Fran Garagarza ha señalado que es «un jugador que viene en préstamo con opción de compra». También ha resaltado que «era una opción que la perseguíamos, le conocíamos de verle en directo en siete ocasiones». La llegada de Jovanovic encaja de pleno en los esquemas del Eibar «porque era muy valorado». Han tenido otras opciones, «pero no eran las realmente valoradas por nosotros. Sin embargo, cuando tuvimos esta oportunidad, era lo que queríamos», ha agregado.

El central serbio, internacional sub23, ha reseñado que cuando me dijeron el interés del Eibar, «dije que sí inmediamente, no me lo pensé dos veces, porque vengo a un club serio, pequeño pero muy serio del que tengo buenas informaciones. Quería jugar en la Liga española, es una oportunidad que se me brinda, un sueño cumplido. Voy a trabajar para seguir el mayor tiempo aquí». Se entrenó ayer con sus nuevos compañeros «con los que me he sentido muy cómodo». Jovanovic habló con Pantic, excentral del Eibar, y con el actual portero armero Dimitrovic.

En este mercado de invierno el Eibar ha contado con la marcha de Bebé al Rayo, en calidad de cedido; Rivera al Barcelona B, cedido; Nano Mesa que deja el Levante para ser cedido al Sporting, y Gálvez, cedido a Las Palmas. El acto de presentación ha contado con la presencia de la presidenta, Amaia Gorostiza; el director deportivo, Fran Garagarza, y el asesor Mela Kodro, que ha hecho de traductor.