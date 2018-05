Jovanovic no participó en el acto de fin de temporada en Arrate DV Miércoles, 23 mayo 2018, 07:25

El Eibar reunió el lunes por última vez a su plantel para llevar a cabo la tradicional ofrenda floral y la cena que pone el punto y final a la campaña, con dos ausencias esperadas. Lógicamente faltó Takashi Inui, que el pasado viernes viajó a Japón para tratarse la lesión que le llevó a perderse la última jornada en el Wanda. Tampoco sorprendió que Vukasin Jovanovic no apareciera en Arrate, puesto que después de no haber jugado ni un minuto desde que vino cedido no estaría para celebraciones.