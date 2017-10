S.D. Eibar «Con el 0-2 la actitud del público de Eibar fue excelente» José Ramón Muñiz y José Luis Morales alaban la actuación del Eibar DV Lunes, 30 octubre 2017, 07:35

«La actitud del Eibar fue excelente» José Ramón Muñiz, entrenador del Levante

El entrenador del Levante, José Ramón Muñiz, apuntó que «en Eibar no vale con ir por delante 0-2 al descanso, sino que los partidos son de 90 minutos, y hay que darlo todo para ganar». Valoró como «impresionante» el juego del Eibar. «Siempre juegan así. Tienen un ritmo y una intensidad increíble, pese a que no nos generaron problemas los centros que hicieron. Pese a ello se conformó con el empate. «Hemos hecho un punto que era lo queríamos, muy trabajado, y eso es lo importante porque Ipurua es un campo difícil y con un equipo muy competitivo». Sobre la reacción del equipo de Ipurua, Muñiz, dijo que «con el 0-2 la actitud del público de Ipurua ha sido excelente. Han trabajado juntos, el equipo y los aficionados y sabíamos que nos iban a apretar mucho, sin duda». En diez jornada llevamos dos derrotas. Tenemos que seguir en esa línea».

«No puedes relajarte contra el Eibar» José Luis Morales, Jugador del Levante

El delantero Morales, exarmero, dijo que «el resultado no es el que queríamos, pero después del 0-2 ha sido una pena no conseguir los tres. No puedes relajarte contra el Eibar. Estamos trabajando bien, pero llegamos a muchos partidos igualados, en el que podemos ganar, pero se nos van los puntos».