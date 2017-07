S.D. Eibar José Ángel: «Vengo a Eibar porque di mi palabra al club» José Ángel, presentado como jugador del Eibar. / MORQUECHO El nuevo jugador armero asegura que las conversaciones con el club eibartarra comenzaron «justo al acabar la Liga» IKER MENDIA Sábado, 15 julio 2017, 17:46

El nuevo jugador del Eibar José Ángel Valdés 'Cote' ha explicado hoy que optó por el conjunto armero y no por la Real Sociedad, que también le pretendía, porque las conversaciones con el club azulgrana venían de "mucho tiempo" atrás, y había dado su "palabra".

José Ángel, quien ha sido presentado en una rueda de prensa por el Eibar esta mañana, ha explicado que los contactos con la entidad armera comenzaron "justo acabar la Liga", por lo que ya "estaba todo muy adelantado".

"Yo ante todo tengo palabra y me debo a eso. No tengo otra cosa. Es mi enseñanza creo; mi palabra la valoro mucho y no podía fallar desde ese punto de vista", ha dicho el exjugador del Oporto, al ser preguntado por su decisión de recalar en el Eibar, club al que ha agradecido el "esfuerzo" realizado para su fichaje.

El jugador ha desvelado que la rescisión de su contrato con el Oporto resulto algo "complicada" y "se alargó más de lo esperado". "No tenía que haberse alargado tanto, pero es un club duro", ha comentado Jose Ángel, quien ha constatado que "siempre hay dificultades en este período del mercado" para este tipo de operaciones.

Dispuesto a «disfrutar»

No obstante, el defensa se ha mostrado "contento de estar ahora" en un club en el que se propone "disfrutar" y en el que espera encontrar "un equipo como el de la temporada pasada: muy fuerte en Ipurua, sólido y con presión constante".

"Si tenemos eso esta temporada seguro que será difícil perder aquí puntos y esperemos que tengamos esa suerte también", ha concluido Jose Ángel.

Por su parte, el director deportivo del Eibar, Fran Garagarza, ha afirmado que es "un orgullo" contar con un futbolista como José Ángel. "Estamos contentos -ha añadido- porque volvemos a tener al jugador elegido para una posición complicada y para un puesto que no es fácil encontrar gente que ya tenga fiabilidad y una trayectoria" como la suya.