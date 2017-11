Joan Jordán: «Lo que nos está pasando con las lesiones no lo he visto en ningún sitio» Jordán se cubre con un paraguas de la intensa lluvia que ha caído esta semana durante los entrenamientos de los armeros. / MORQUECHO Joan Jordán, jugador de la S.D. Eibar El gerundense se estrenó como anotador armero con un gol que no sirvió para cortar la mala racha, pero insiste en que el vestuario «confía en darle la vuelta a la situación» LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Viernes, 10 noviembre 2017, 08:02

Joan Jordán (Regencós, Girona, 1994) es una de las apuestas de futuro del Eibar pero, al igual que al resto de sus compañeros, le está tocando sufrir en este inicio de campaña. Acumula ya nueve partidos y un precioso gol ante la Real que como él dice «no sirvió para nada», pero se muestra confiado en su capacidad y en la de sus compañeros para llevar al equipo a buen puerto.

- ¿Superado ya el baño de realidad?

- Ya han pasado unos días. Cada uno ha reflexionado en casa y hemos vuelto a recuperar las ganas y las fuerzas para preparar con mimo el próximo partido.

- Un nuevo parón. ¿Oportuno?

- Cuando las cosas no salen bien hay que buscar lo positivo y eso es que tenemos dos semanas para mejorar y preparar el partido del Betis. Tenemos que aprovechar para liberar tensiones y coger fuerzas para lo que nos viene por delante.

- Logró un gol agridulce en Anoeta, el primero con el Eibar, pero no el único en Primera.

- No sirvió para nada porque no logramos marcar otro para meternos en el partido. Mi primer gol se lo metí precisamente al Eibar en Ipurua, que tampoco sirvió para evitar que el Espanyol perdiera aquel partido, pero se ve que Euskadi se me da bien para marcar.

- Se notó mucho la diferencia de experiencia, especialmente en el centro del campo.

- La experiencia cuenta, pero nunca lo pondría como excusa, y Oyarzabal es un ejemplo de que no lo es todo. Canales tiene más partidos que él y el rendimiento del eibarrés es mucho mayor. Obviamente en ciertos partidos tener experiencia es importante, pero no lo es todo.

- Está haciendo todo un máster aquí.

- En mi caso sí es verdad que la dinámica de no sacar resultados positivos me puede afectar un poco, pero tengo grandes jugadores a mi lado y tengo mucha ilusión por aprender y creo que puedo aportar mucho.

- Del esperanzador estreno se ha pasado al sufrimiento.

- Las sensaciones al inicio fueron positivas, pese a que entonces también había varios jugadores importantes lesionados. Fuimos a Málaga y ganamos, con garra, con lucha, jugando bien a ratos. Ante el Athletic fuimos superiores, pero ellos acertaron y noostros no. Eso es lo que nos falta. A raíz del Sevilla el equipo ha ido para abajo, aunque no sabría decir por qué.

- Seis goles a favor y 25 en contra. El problema es doble.

- Tenemos que mejorar en las dos áreas. Debemos generar ocasiones, porque sin ellas no hay goles. La defensa empieza por los delanteros y es vital cerrarnos bien atrás.

- Ante el Levante se vio amor propio, pero en Anoeta pareció que el equipo bajó los brazos.

- Cuando vienes de una mala dinámica, cuanto más se alarga los goles en contra te afectan más. Nos fuimos afectados al descanso pero con ganas de encontrar el impulso en la segunda parte, pero el gol en el primer minuto de la reanudación fue un gran palo, porque ya se complicaba demasiado.

«Confío al 100% en este equipo, estamos con mucha ilusión por superar esta situación»

«Me habían hablado muy bien de este vestuario, pero me ha sorprendido para bien»

- Y con todo, el equipo sigue fuera del descenso.

- Pero no me quedo con eso. Cuando acabe la Liga es cuando hay que estar fuera de esos puestos. No podemos fijarnos ahora en eso. Quedan muchas jornadas y lo que tenemos que hacer es pensar en el Betis y en ir sobreponiéndonos a esta situación.

- Lo de la plaga de lesiones que sufre el equipo es un misterio digno de Cuarto Milenio.

- Es algo que no he visto en ninguna otra plantilla. Cuando llegué ya había tres, en nada cayó Alejo, luego Ramis y ahora Gonzalo. No son dolencias musculares que podrían hacer pensar que algo no se está haciendo bien. Casi todas son lesiones graves de rodilla y eso no hay cómo gestionarlo. Afecta a jugadores muy importantes para la plantilla, pero no hay que buscar excusas. Somos los que somos y tenemos que tirar hacia adelante.

Más variantes

- ¿La pronta reaparición de Iván Alejo y Pedro León va a arreglar todos los males?

- Pedro fue muy importante y nos ayudará mucho. Iván también aportará mucho. Cuanta más gente recuperemos, más variantes habrá y está claro que será mejor para todos.

- Betis, Alavés, Girona, Getafe, Las Palmas...ahora empieza la verdadera liga.

- Está claro que el inicio ha sido duro, porque nos hemos enfrentado a equipos de la parte alta, casi todos fuera de casa. Y ahora vienen más los de nuestra liga. De aquí al final de la primera vuelta tenemos que echar el resto y estoy convencido de que lo haremos, porque confío al 100% en este equipo. Tenemos mucha ilusión por darle la vuelta. Todos confiamos en ir poco a poco hacia arriba.

- De estas situaciones solo se sale con un vestuario fuerte y unido. ¿Cómo está el azulgrana?

- Me ha sorprendido muy para bien. Ramis y Arbilla ya me habían dicho que era un vestuario bueno, sano y humilde, pero me ha sorprendido para mejor. Está llevando esta situación muy bien. No sería bueno que hubiera cosas negativas. Todos sumamos.

- La afición también debe jugar un papel fundamental.

- Va a ser clave, como lo ha sido en las anteriores campañas. Saben que este equipo es humilde, con garra, luchador y que lo va a dar todo y saben valorarlo. Nos falta el acierto y estamos trabajando para conseguirlo. Sabíamos que repetir lo que se hizo el año pasado incluso con los mismos jugadores iba a ser muy difícil, pero esperemos poder recuperar algo de tranquilidad.