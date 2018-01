SD Eibar Iván Alejo se reencuentra con su pasado rojiblanco Alejo corre junto a Ramis en el entrenamiento. / FÉLIX MORQUECHO El extremo, que negocia con el Eibar una mejora de su actual contrato, se muestra ilusionado ante la visita del club en el que militó cuatro temporadas LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Jueves, 11 enero 2018, 07:31

Iván Alejo afronta uno de los partidos más señalados desde que debutó en Primera con el Eibar. El sábado (18.30 horas) se enfrentará al Atlético de Madrid, en cuya cantera militó desde el 2011 hasta el 2015 y donde llegó a realizar dos pretemporadas con el primer equipo bajo las órdenes del Cholo Simeone, del que dice que es «el mejor entrenador del mundo junto a Guardiola».

Ya al inicio de esta semana dejó patente el sentimiento que le produce esta cita, al publicar en su cuenta de twitter un mensaje que decía «semana especial» junto a una foto de un entrenamiento con la indumentaria colchonera. Y ayer, al término de la sesión en Atxabalpe, volvió a insistir en la trascendencia que tiene para él enfrentarse a los rojiblancos. «Es un partido muy especial para mí. Tuve la suerte de estar cuatro años en la cantera y realizar dos pretemporadas con la primera plantilla y con Simeone, pero en el campo no hay amigos, aunque cuando acabe les daré un abrazo a todos».

En cuestión de colores no tiene dudas. «Llevamos una racha muy buena, con 19 puntos de 21 posibles. Nunca había vivido una racha así y posiblemente no la volveré a vivir. Vamos a hacer todo lo posible para que continúe y estamos todos muy ilusionados».

Es consciente de que el cuadro madrileño es una de las bestias negras del Eibar, puesto que es el único equipo junto al Barcelona ante el que nunca se ha puntuado, pero insiste en que «las estadísticas están para romperlas. Vamos a luchar con nuestras armas para que la racha no se acabe».

Por eso, lejos de mostrarse temeroso, asegura que el Atlético «tiene que estar preocupado y nosotros de ellos. Saben que vienen a un campo complicado y que juegan contra un equipo al que le está saliendo todo. Es un grandísimo equipo y lo han demostrado muchos años, pero Ipurua para nosotros es un fortín y vamos a intentar aprovecharlo».

La afición armera no tendrá que sufrir a Diego Costa, una baja muy significativa. «Si tuviera que elegir un jugador para que no viniera sería Costa. Le da muchas cosas al Atlético. Es un incordio total y siempre hay que estar pendiente de él. Aun así tienen otros muchos buenos jugadores como Griezmann, Correa..., así que no hay que fijarse solo en él».

Feliz y contento en el Eibar

Aunque él se reste méritos en la reacción del equipo, el club tiene claro que su aportación ha sido fundamental y por eso mismo ya se ha puesto manos a la obra para mejorar su contrato y aumentar los 15 millones de su cláusula, toda una ganga en plena ola inflacionista. Él se limita a asegurar que está encantado de cómo le van las cosas desde que se recuperó de su lesión de rodilla. «Si cuando Mendi me dijo para volver, me dicen que vamos a sumar 19 puntos y que voy a ser titular en todos los partidos habría pagado por ello. Estoy muy feliz. El míster me está dando oportunidades y creo que las estoy aprovechando».