Alejo: «Sabía que tenía que convencer a Mendilibar para quedarme»

Quedan unas pocas horas para que el telón liguero se levante para el Eibar y el 'overbooking' que existe en el plantel sigue recordando que no todos los que están van a seguir aquí cuando el show se ponga en marcha. No es el caso de Iván Alejo que, tras causar sensación en estos dos meses de pretemporada, apunta a titular para suplir nada menos que al lesionado Pedro León. No le pesa la responsabilidad porque insiste en que no viene a sustituir a nadie, pero como novato que es, sí que contiene la emoción ante la inminente consecución del sueño «desde que era pequeñito, jugar en Primera».

- A dos días de que suene el pistoletazo de salida de la Liga, ¿qué sensaciones tiene?

- El equipo está muy bien y yo estoy teniendo sensaciones muy positivas. La pretemporada ha sido buena en líneas generales, con sus luces, porque hemos jugado muchos partidos y en la mayoría hemos dado un buen nivel, y con sus sombras en lo referente a las lesiones. Creo que estas semanas de preparación en la que hemos trabajado muy duro nos han servido para coger la idea de fútbol que quiere implantar el entrenador y estoy convencido de que llegamos en buena dinámica al inicio de la competición.

«Creo que hemos cogido la idea del entrenador y llegamos en buena dinámica»«Jordán me ha sorprendido gratamente y Marko dará muchas alegrías»

- Desde la barrera se percibe que su adaptación al grupo ha sido inmediata.

- Desde el principio me he sentido como uno más aquí, ha sido una adaptación muy rápida, principalmente porque me he encontrado con un grupo muy bueno. Ya me habían hablado maravillas de este vestuario y cuando llegas aquí te das cuenta de que es verdad. Hacen que todo sea fácil y es difícil no sentirse parte del grupo cuando tienes un entrenador como Mendilibar, que se muestra muy cercano a los jugadores. Estoy realmente a gusto.

- El hecho de que solo se hayan realizado seis fichajes este verano facilitará ese proceso de integración.

- Cuando llegas a una plantilla que ya está hecha y que tiene pocas incorporaciones hace que la adaptación sea mucho más rápida, y más en un grupo tan humilde. No me lo esperaba y me ha sorprendido gratamente. Es algo que nunca hay que perder.

- ¿Percibe ya el salto de categoría?

- Pese a que como digo el Eibar es un club humilde, la diferencia de categoría se nota, pero me he amoldado bien al equipo, al entorno, al clima y a la idea de juego del míster.

Virtudes persuasivas

- Y eso se ha visto en una muy buena pretemporada por su parte, que ha generado grandes expectativas.

- Sabía que me enfrentaba a una pretemporada importante en la que tenía que convencer al entrenador para que me quedara. Creo que he ofrecido un buen rendimiento y espero que ahora que empieza la Liga eche mano de mí para que pueda ayudar al equipo con mis virtudes y mi trabajo.

- Y gracias a su buen trabajo y a la lesión que arrastra Pedro León, apunta a la titularidad en Málaga, supliendo precisamente la baja de uno de los jugadores más destacados de la pasada campaña.

- No sé si jugaré o no, eso queda en manos del entrenador. No siento que tenga la responsabilidad de sustituir a Pedro León, sino de ayudar al equipo dando lo mejor de mí. Afortunadamente, Pedro ya está entrenando con nosotros y cuando ya esté disponible lo que decida el míster será lo correcto. Si me toca jugar lo daré todo, porque es con lo que soñaba desde pequeñito. Lo primordial, en cualquier caso, es que juegue el que juegue, logremos un buen resultado, porque lo que importa es el Eibar.

- ¿Qué o quién le ha sorprendido más en estos dos meses como azulgrana?

- Todos han dado un gran nivel, pero sí que es verdad que Jordán me ha sorprendido gratamente por su calidad y su desparpajo pese a lo joven que es. Además, yo que jugué con él el año pasado, destacaría a Marko Dmitrovic, que me parece un grandísimo portero. Estoy seguro de que va a dar muchas alegrías aquí.

- Pero no cabe duda de que es importante meter la patita en el equipo desde el principio.

- Todos buscamos hacernos con un hueco en el equipo y algunos por culpa de las lesiones van a tardar un poco más en poder hacerlo, pero aunque todos sabemos lo que supone estar ahí desde el principio, también somos conscientes de que las temporadas son muy largas.

- ¿A qué hay que temer más de este partido? ¿A la hora, al calor, al ambiente, al rival...?

- Va a ser un partido complicado, porque el Málaga es un buen equipo, pese a que ha sufrido bajas importantes, y porque Míchel es un gran entrenador. En la Rosaleda suele haber un ambiente fantástico. Me parece una buena hora para jugar y el calor será el mismo para los dos equipos, así que no puede haber excusas si no incentivos para luchar por los tres puntos.

Una lucha larga y complicada

- Hasta hace poco compitió junto a los recién ascendidos Levante, Getafe, dos equipos con una gran trayectoria en Primera y un Girona apoyado por el Manchester City, que según la mayoría han elevado el nivel de la categoría. ¿Coincide con esta opinión generalizada?

- Los equipos tienen cada vez mayores presupuestos y eso hace que el nivel crezca. Por eso es importante que empecemos con buen pie y que seamos muy regulares porque, como ya recordó Mendilibar, estamos entre los candidatos al descenso y conseguir la permanencia va a ser una lucha muy larga y complicada.

- El Eibar se ha gastado poco más de siete millones en fichajes, a años luz de las multimillonarias operaciones que se han dado este verano. ¿Qué piensa?

- Estamos inmersos en una burbuja de la que nosotros nos debemos mantener al margen. Hay que mantener la humidad que siempre ha caracterizado a este club y que tan bien le está funcionando en estas cuatro temporadas en Primera.

- Qué espera de su primera andadura en la máxima categoría.

- Que el equipo compita bien, porque eso significará que los que juguemos lo habremos hecho bien. Es mi primera experiencia en la máxima división y quiero disfrutarla y saborearla al máximo.