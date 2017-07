SD Eibar Iván Alejo: «Necesito un entrenador como Mendilibar, que saque todo mi potencial» Alejo quiere aprovechar la oportunidad de jugar en el Eibar. / M.A. El vallisoletano cree que «el Eibar va a realizar una temporada de éxitos, een la que trataré de jugar muchos minutos» ANDER HERNÁNDEZ EIBAR Sábado, 29 julio 2017, 09:54

Iván Alejo se ha convertido en el protagonista principal de la pretemporada del Eibar. El futbolista vallisoletano no está perdiendo el tiempo y tampoco quiere dejar pasar la oportunidad de hacerse un nombre en la máxima categoría. Está siendo el jugador más destacado en los amistosos veraniegos que ha realizado el equipo y José Luis Mendilibar está encantado con su aportación. El exfutbolista del Alcorcón ha demostrado que en la banda derecha hay vida más allá de Pedro León. Quiere ser un jugador importante en su primer curso en la máxima categoría y va por buen camino.

-¿Qué balance hace de su primer mes como futbolista del Eibar?

-Muy bueno. Venía con la incertidumbre de no saber lo que iba a encontrarme, pero las sensaciones están siendo excelentes y espero que las cosas sigan así.

-Está brillando con luz propia y es el jugador más destacado de la pretemporada. ¿Esperaba dar un rendimiento así tan pronto?

-Era consciente de que tenía que prepararme bien durante el verano, para llegar en un buen estado de forma a la pretemporada, porque el ritmo de Primera es muy diferente al de Segunda. Quería estar en condiciones de ofrecer un nivel alto, pero he de reconocer que no esperaba que fueran a irme tan bien las cosas desde el principio.

-¿Cómo ha sido posible ofrecer el nivel que ha dado en sus primeros partidos, después de venir de un equipo que se clasificó en el puesto 18 en Segunda?

-El tren de Primera solo pasa una vez en la vida y sabía que tenía que aprovechar la oportunidad. Estoy disfrutando de esta experiencia. La confianza que me ha dado Mendilibar y el apoyo de los compañeros me está ayudando mucho. Estar en un club humilde y cercano también facilita las cosas, al igual que la apuesta que hizo Fran Garagarza de firmarme para cuatro temporadas.

-El stage en Kössen le habrá venido bien para conocer mejor el grupo y la forma de trabajar de Mendilibar.

-Por supuesto. Convivir las 24 horas del día con los compañeros, el cuerpo técnico y los directivos te permite conocer mucho mejor todo. La experiencia en Kössen está siendo muy buena y la estamos aprovechando muy bien, tanto a nivel deportivo como personal. Estoy seguro de que será una temporada llena de éxitos.

-¿Uno de los motivos que le llevó a aceptar la propuesta del Eibar fue el hecho de ver que jugadores que venían de Segunda, como es el caso de Lejeune, Enrich o Keko, habían triunfado en Ipurua?

-Así es. Cuando en enero Fran Garagarza le transmitió a mi representante el interés por ficharme lo tuve claro y decidí no escuchar más ofertas. Sabía que el Eibar era el sitio ideal para seguir creciendo, por la progresión que habían tenido otros jugadores. No es una casualidad que lo hayan hecho tan bien futbolistas como Enrich, Keko o Lejeune. Es fruto de que el club trabaja muy bien y de que confía en la que gente de abajo.

-¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del Eibar hasta ahora?

-La familiaridad del club en todos los aspectos. Ya me habían dicho que el Eibar era un club cercano, pero no esperaba que lo fuera tanto. Llegar aquí, comer todos juntos en el txoko, la relación que tenemos con Fran Garagarza y Amaia Gorostiza... La verdad es que me siento como si estuviera en casa. No esperaba estar tan a gusto.

«Sabía que el Eibar iba a ser el sitio ideal para seguir creciendo. No escuché más ofertas»

-¿Hasta qué punto fue clave la figura de Mendilibar a la hora de aceptar la propuesta del Eibar?

-Fue muy importante. Yo lo conocía de su época en Valladolid y aparte también había visto el trabajo tan bueno que había hecho en el Eibar. Uno de los motivos por los que vine fue para trabajar con Mendilibar. Sabía que era un técnico exigente y que sacaba todo el rendimiento de sus jugadores. Yo necesito un entrenador como él, que me ayude a explotar y a sacar todo mi potencial.

-¿Qué consejos le ha dado Mendilibar en sus primeras semanas como azulgrana?

-Incide mucho en el tema defensivo. Tengo que asimilar los conceptos que él quiere a la hora de presionar. En el aspecto ofensivo tengo unas características que le pueden venir bien al equipo, pero defensivamente todavía tengo mucho trabajo.

-Fue el líder del Alcorcón en las últimas jornadas, cuando el equipo estaba con el agua al cuello. Eso dice mucho de usted.

-El año pasado fue una campaña extraña, con cambios de entrenadores, problemas internos... No se llegó a ver al mejor Iván Alejo, pero tuve la suerte de hacer un buen final de temporada para ayudar a que el equipo se salvara. A los buenos jugadores se les ve en los finales de temporada y a mí no me afecta jugar con presión. Este año espero que las cosas me vayan mejor. Creo que el estilo ofensivo del Eibar me viene bien y el hecho de que se juegue mucho por las bandas puede ser positivo para mí.

-¿Cómo lleva los elogios que está recibiendo por parte de la prensa?

-A un jugador siempre le gusta que se hable bien de él, pero tampoco le doy mucha importancia. Intento estar tranquilo y me limito a hacer mi trabajo lo mejor posible y aprender de los compañeros. A veces el exceso de elogios puede debilitarte, pero no es mi caso. Al final el que manda es Mendilibar y lo importante es lo que él diga.

-¿Se ha visto la mejor versión de Iván Alejo en estos amistosos o todavía puede dar mucho más?

-Soy consciente de que estoy dando un gran nivel, pero queda muchísimo por demostrar y todavía no se ha visto mi mejor versión. Lo que he hecho hasta ahora no valdrá para nada cuando empiece la Liga. En el fútbol solo se vive del presente y el pasado no importa.

-¿Cómo lleva tener que competir por un puesto en la banda derecha con Pedro León?

-Muy bien. Poder estar cerca de jugadores de este nivel me va a ayudar a crecer. No todos los días se comparte vestuario con un futbolista que ha estado en el Real Madrid. Espero que Pedro pueda estar pronto con nosotros y tener una competencia sana con él.

«La experiencia en Kössen está resultando muy buena y lo vamos a aprovechar muy bien»

-¿Cree que tendrá un papel importante esta temporada en el equipo?

-Soy ambicioso y no me conformo con poco. Vengo a ayudar e intentaré hacerlo lo mejor posible en los minutos que esté sobre el campo.

-Si Pedro León mantiene el nivel del pasado curso, sus opciones de ser titular pueden pasar por la izquierda.

-Mi posición habitual es la banda derecha, pero en el Alcorcón jugué muchos partidos en la izquierda y también me encuentro cómodo. Jugaré dónde me diga el míster. Me da igual hacerlo como extremo, mediapunta, delantero o incluso de portero (risas).

-Las sensaciones que está ofreciendo el equipo en los amistosos son muy buenas.

-Es cierto que estamos haciendo las cosas bien, pero los amistosos distan mucho de los partidos oficiales. Las pretemporadas sirven para prepararte físicamente y para que las incorporaciones se adapten al equipo. Cuando se empieza a sumar, de tres en tres, es a partir del 20 de agosto. Entonces será cuando tendremos que demostrar que somos un equipo ambicioso y que podemos competir contra cualquiera.

-¿Qué jugador le ha sorprendido más en esta pretemporada?

-Había visto mucho al Eibar y conocía a casi todos los jugadores, pero me ha llamado la atención la calidad que tiene Iván Ramis sacando el balón y lo fácil que hace las cosas Dani García.

-Imagino que estarán contando los días que quedan para debutar en La Rosaleda.

-Sí. Todos los compañeros tenemos muchas ganas de que empiece la Liga. Está siendo una pretemporada exigente y nos estamos preparando muy bien. Estoy seguro de que va a ser una gran temporada en el Eibar.

-¿Qué le pide a su primera campaña en la máxima categoría?

-Conseguir rápido el objetivo de la salvación y a nivel personal poder jugar la mayor cantidad de minutos posible.