SD Eibar Ipurua cumple 70 años desde que albergara su primer partido oficial Ipurua a lo largo de setenta años ha vivido distintas etapas y guarda recuerdos e historias que hacen grande su leyenda. / MORQUECHO Hace siete décadas, un 14 de septiembre, se disputó el Eibar-Elgoibar, con victoria elgoibarresa por 0-2 J.A.REMENTERIA EIBAR. Domingo, 10 septiembre 2017, 08:35

Tirando de la historia de la SD Eibar, el próximo 14 de septiembre, jueves, Ipurua cumple 70 años desde que albergara su primer partido oficial. Fue en la segunda jornada de la categoría Regional Grupo Costa de la temporada 1947-48. Aquel 14 de septiembre fue domingo, el partido se jugó a partir de las 16.30 horas, y según las crónicas con mal partido y diversas incidencias. El equipo que formó el Eibar fue: Treku I, Deba, Arrondo, Gisasola 'Kaiku', Mandiola, Vitoria, Galarraga, Gorrotxa, Iriondo, Avelino y Castro. El rival era el Elgoibar que ganó 0-2. Los goles de los elgoibarreses fueron de Echeverría, de penalti, y el segundo de Ayesta. El autor del primer tanto era abuelo del exjugador del Athletic Joseba Etxeberria.

Se puede leer en el libro del 75 aniversario del Eibar que fue un día de calor y que el público armero una hora y media antes del inicio del choque ya ocupaba los espacios colindantes al campo. Víctor Sarasqueta donó un trofeo para el vencedor y el saque de honor lo hizo la vecina del barrio de Jardiñeta Juanita Arrieta. Hubo lleno en Ipurua. Aficionados elgoibarreses se desplazaron en el autobús de 'Txankia', con Ezkurra como chófer. Rafael Corpas, en aquel entonces presidente del Colegio de Árbitros de Gipuzkoa y colegiado de Primera División, estaba designado para dirigir el encuentro pero se dio la circunstancia que en la misma mañana se anunciaba su descenso a Tercera División, por lo que decidió abandonar sus cargos y no venir a Ipurua. Tras largas discusiones antes del partido en el campo se decidió que uno de los linieres, el debarra Justo de Santiago, actuase como árbitro titular, mientras que el otro linier, el placentino José Berrueta (durante décadas fue corresponsal de DV en Soraluze), se encargara de las dos bandas.

Hubo polémica a raíz del penalti señalado al Eibar, como quedó reflejado en el acta que transcribió Justo de Santiago: «A los quince minutos de la segunda parte castigué con penalti al Eibar por mano voluntaria de uno de sus jugadores. Con este motivo, se produjo un gran escándalo, tardando algún tiempo en ser ejecutado dicho penalti. A partir de dicho momento, no cesaron las broncas hacia mí, hasta la terminación del partido. Debido a la buena actuación del delegado del campo y a la fuerza pública, no fui agredido, acompañándome la fuerza hasta Deba. El acta original fue sustraida del lugar donde se hallaba. No nos fue abonado el recibo».

Los aficionados y jugadores elgoibarreses narraban que, al ir a recibir la copa, tuvieron que salir corriendo hacia el camión de 'Txankia', debido al apedreamiento que sufrieron por parte de los aficionados eibarreses. Este mismo año en 1940 se fundó en Eibar un club que iba a hacer historia en el balonmano, aunque inicialmente sus actividades se centraban en el fútbol, la pelota y atletismo: la JD Arrate. El Eibar compartía terreno de juego con el Arrate hasta que en la temporada 1960-61 desapareció el equipo sénior del Arrate y en 1965 sucedió lo mismo con el juvenil, lo que conllevó el inicio del balonmano a cargo del Arrate hasta su desaparición en 2011.