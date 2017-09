Ipurua es un campo que no le ha ido mal al Leganés Mendilibar habla con sus jugadores. / EFE S. D. EIBAR En su primera visita el año pasado en Primera perdió 2-0 con goles de Kike García y Enrich, por el contrario en sus once visitas en Segunda, ganó dos, empató ocho y perdió una J. A. REMENTERIA EIBAR Miércoles, 13 septiembre 2017, 12:50

La visita del Leganés a Ipurua este viernes, a partir de las 21.00 horas, tiene sus matices para un Eibar que buscará su primera victoria en casa. Los armeros no pudieron brindar con un triunfo a su afición en el primer compromiso como local de la temporada en el derbi ante el Athletic al caer por 0-1 con gol de Aduriz. Fue un amargo trago porque venían de ganar en la jornada inaugural en La Rosaleda ante el Málaga por 0-1 con gol de Charles. Los eibarreses esperan reinventarse ganando al Leganés y lograr los tres primeros puntos en casa ante un Leganés que, a priori, es de su liga y que ha empezado muy bien. Los 'pepineros' entrenados por el bergarés y exjugador del Eibar, Asier Garitano, ocupan la quinta plaza con seis puntos y dan muestras de estar en un estado de forma y juego realmente óptimo.

Mendilibar no podrá contar con el lesionado Alejo, baja por espacio de seis a ocho semanas debido a una rotura parcial de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, y sí, por el contra, con el centrocampista Jordan tras cumplir su partido de sanción ante el Sevilla. El Eibar quiere evitar su segunda derrota consecutiva en casa y en la liga, por tanto la visita del Leganés no es una cualquiera. El Leganés fue un clásico en Segunda en Ipurua, visitó en once ocasiones donde obtuvo dos victorias, ocho empates y una derrota, le resultaba un campo favorable a tenor de las estadísticas. Sin embargo, la pasada campaña armeros y leganenses libraron un duelo inédito en Primera que fue ganado por el cuadro azulgrana por 2-0 con goles de Kike García y Sergi Enrich. El Eibar espera que se repita el triunfo, aunque muy consciente de que será un choque complicado.