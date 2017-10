«Era importante sumar tres puntos, aunque podemos hacerlo mejor», dice Zidane

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dedicó unas palabras al término del partido para valorar el trabajo realizado por los suyos. «El 3-0 es un buen resultado. Bien en defensa y me quedo con la sensación de que no ha sido todo perfecto, pero contento. Era importante sumar tres puntos hoy. Me quedo con el tercero gol, ha sido una jugada muy bonita».

No fue el mejor partido de los merengues pese a volver a la senda del triunfo en el Santiago Bernabéu. «Puede ser que haya faltado fluidez. Siempre se puede hacer mejor. Con la pelota podemos hacerlo mejor, pero vamos poco a poco. Al final hemos tenido muchos cambios y a veces hay que pensar que no podemos hacerlo todo perfecto. Cada partido es un mundo y tenemos que afrontar cada encuentro como si fuera el último».

También dedicó unas palabras para hablar sobre su delantero preferido, Karim Benzema, suplente ayer contra el conjunto de José Luis Mendilibar. «Estaba previsto. Después de las semanas que ha tenido hemos decidido dejarlo en el banquillo. Creo que era lo mejor para él y el equipo. No significa nada que sea suplente. Tenía que descansar y después ha estado media hora muy bien. Es buena noticia cuando además es muy muy bueno. Karim tiene un poco de todo. El fútbol es esto. Es importante marcar, pero son importantes otras cosas. Yo las veo y Benzema lo tiene. Además, ha participado en el tercer gol. Por eso me gusta. Puedes pensar lo que quieras, pero esto es fútbol y el fútbol no es solo marcar goles. Claro que debemos marcar, pero yo veo más cosas y Karim las tiene»