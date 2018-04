Idoia Aguirre, segunda máxima goleadora . DV Miércoles, 25 abril 2018, 07:23

El Eibar femenino no solo ha logrado una más que meritoria tercera plaza en la Segunda División, sino que además ha conseguido situar a Idoia Agirre como segunda mejor goleadora del grupo con 25 tantos, a cuatro de Ane Azkona, la gran dominadora. La delantera legazpiarra no ha podido tener un mejor debut después de haber fichado este año por el Eibar procedente de Estados Unidos, donde jugó en el University of Bridgeport