S.D. Eibar «Tenemos que hacerlo todo bien para sacar algo positivo del Camp Nou» Mendilibar anuncia rotaciones para enfrentarse al Barcelona J.A. REMENTERÍA Eibar Lunes, 18 septiembre 2017

El Eibar tendrá que hacer "todo muy bien", palabras de Mendilibar, para sacar algo positivo en su visita al Barça este martes al Camp Nou (22.00 horas). El técnico armero confeccionará la convocatoria en la misma jornada antes de partir a la capital catalana. Ramis, que no jugó ante el Leganés, por estar aquejado de unas molestias por un golpe en uno de sus gemelos podría estar en la expedición. "Sé que todos quieren jugar este partido pero, a veces, hay que dosificar", ha señalado el técnico armero. Ante el Barcelona, los armeros juegan el segundo partido de una semana cargada, ya que el domingo vuelven a tener otro duelo complicado, pero esta vez en Ipurua ante Celta, el pasado viernes jugaron en casa ante el Leganés con victoria. Una fase del calendario ésta que exige esfuerzo y rotación.

"Tengo idea de rotar, hay gente que lleva jugando minutos. El pasado viernes empezamos una semana intensa y tenemos que rotar porque es la temporada es larga y es necesario dosificar los esfuerzos", ha remarcado el responsable del banquillo armero que sabe que tienen que hilar fino en lo que saben hacer bien, "no podemos cometer errores, nosotros tenemos que hacer muy bien las cosas que sabemos hacer y aprovechar nuestras ocasiones, tenemos que tener también esa suerte que es necesaria ante un rival que no va a perdonar sus oportunidades".

Con respecto al Barcelona de Valvede y si ha visto muchos cambios desde la llegada del extécnico del Athletic, ha apuntado que "los jugadores del Barcelona llevan tiempo jugando, tienen un concepto definido, hay pocas cosas que cambiar, no es como nosotros u otros equipos que se está más sometido a variaciones en todos los aspectos".

El colegiado del encuentro es el mismo del año pasado, Hernández Hernández, una coincidencia de un partido que fue el último de la pasada liga y que acabó con un 4-2, con Inui como goleador armero porque fue autor de los dos tantos. No gustó cómo arbitro, el Eibar se sintió perjudicado con la actuación del colegiado canario. Mendilibar solo responde que "espero que esté mejor que la pasada temporada. No sabía quién pitaba porque solo tengo la costumbre de preocuparme del colegiado antes del partido, pero me han dicho que es él y solo quiero que esté mejor, nada más".