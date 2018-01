SD Eibar Gorostiza: «La clave de la reacción es que supimos mantener la calma tras un inicio de temporada complicado» La mandataria resalta que no cierran la posibilidad de algún fichaje, pero dice que ahora mismo no es una prioridad J. A. REMENTERIA Eibar Lunes, 15 enero 2018, 16:12

Amaia Gorostiza, presidenta de la SD Eibar, Mikel Larrañaga, Vicepresidente de la Fundación, y Patricia Rodríguez, Directora Gerente del Club, han tenido un encuentro con la prensa para valorar la marcha del equipo a lo largo de la primera vuelta y abordar al mismo tiempo entre otros asuntos el Plan Estratégico del Club para los próximos cinco años (2017-2022).

Gorostiza ha calificado la primera vuelta como “muy positiva”, habiendo sumado 27 puntos que le mantienen en una cómoda séptima plaza en Liga.

“A pesar de que el inicio de la temporada fue francamente complicado y que los resultados no acompañaron, todos supimos mantener la calma, nos apoyamos los unos a los otros, y apenas dos meses después la situación en la clasificación, como bien sabéis, es completamente distinta”, ha explicado. El objetivo, no obstante, no ha variado y sigue siendo la permanencia, a tenor de las palabras de la mandataria armera. Amaia Gorostiza ha afirmado que con la llegada de Diop y Orellana, fichajes del mercado de invierno, el cupo está cerrado por ahora, pero no cierra la puerta de manera definitiva a nuevas incorporaciones.

En cuanto al Plan Estratégico, ha recordado que se explicó en la Junta General celebrada en noviembre, donde recibió un respaldo unánime. Respecto al área deportiva se está trabajando por establecer una estructura sólida, con contratos de duración media-larga, que permita al club contar con unos activos que se puedan traducir en ingresos en un futuro.

En cuanto al área Económica, en la Junta General se aprobó el mayor presupuesto en la historia del club: 45 millones de euros, con unos resultados antes de impuestos de 15 millones. En este sentido, han explicado que la gestión del Consejo va a seguir la senda del déficit 0 que seguida hasta ahora. La transparencia ha sido una máxima para el club, y así lo demuestran los resultados obtenidos en el ranking elaborado por Transparencia Internacional los últimos dos años.

Asimismo, el club tiene un compromiso claro con la calidad y la excelencia y se espera certificarlo renovando el certificado ISO 9001.

También se ha fomentado que el programa de cumplimiento haga hincapié en los comportamientos éticos y respetuosos con el club y con todos sus miembros extendiéndolo a la Fundación.

En lo que a las instalaciones se refiere, en la Junta General se anunció que en primavera se convocará una Junta Extraordinaria para decidir sobre la Ciudad Deportiva. Por otro lado, se sigue trabajando para modernizar el estadio de Ipurua. Así, la Tribuna Gol Oeste también va a ser renovada, y se espera pasar de 7.000 localidades a casi 9.000. No serán obras faraónicas, pero sí que se busca que Ipurua sea un estadio moderno, coqueto, acogedor, pero siempre sin perder su esencia. Se prevé que estas obras comiencen la próxima temporada, pero depende de distintos permisos y concesiones que se están. Asimismo, los bajos de la tribuna Este darán cabida a un local donde se podrán realizar diversas gestiones relacionadas con la atención al socio/accionista.

Por otro lado, se está trabajando en la digitalización del club mediante un proyecto de transformación digital para estar a la vanguardia y reducir el hándicap dimensional.