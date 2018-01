Gonzalo Escalante: «Estamos llevando muy alto el nombre del Eibar y en Argentina ya lo conocen»

Gonzalo Escalante (Bellavista, Argentina) llegó en julio de 2015 al Eibar con 22 años y ahora con 25 para hacer ya es todo un veterano en la plantilla del Eibar. Tras dos años siendo uno de los incuestionables de Mendilibar, en los dos últimos meses le estaba tocando ver los toros desde la barrera hasta que el pasado viernes actuó de inicio en San Mamés. Su garra y su buena conexión con Pape Diop resultaron fundamentales en el buen hacer de los armeros ante el Athletic.

- Muchos se sorprendieron al encontrar su nombre en la alineación titular de San Mamés. ¿Usted?

- También. Sabía que el técnico tenía previsto hacer un par de cambios, pero al final fueron bastantes más, y tuve la suerte jugar. Estoy contento por ello y porque el equipo cuajó un gran partido.

- Se lo están poniendo difícil a Mendilibar.

- De eso se trata. Los que menos minutos estamos teniendo aprovechamos la oportunidad. Nos quedó una buena sensación en un campo difícil. Respondimos a la confianza que nos dio el técnico y quedó patente que todo el equipo está en un gran momento.

- ¿Tiene la sensación de que se escapó una oportunidad preciosa para lograr el primer triunfo en Bilbao?

- No sé si diría que la dejamos escapar. Estuvimos bien, dominamos el partido tuvimos al Athletic encerrado en su área durante muchos minutos e hicimos todo lo que pudimos. Lo pusimos todo para ganar, pero no se dio. Aun así, lo importante es que sumamos y que dejamos una buena sensación allí.

- ¿Le preocupa haber jugado tan pocos minutos después de haber sido titular en 8 de las 12 primeras jornadas del campeonato?

- Tuve la mala suerte de lesionarme. Tuve que parar y hubo otros jugadores que aprovecharon sus oportunidades. Es lo que toca en el fútbol, estar preparado para cuando toque volver a jugar.

- Curiosamente, desapareció de las alineaciones tras la goleada ante el Betis, donde incluso marcó el segundo de los cinco goles. ¿Qué explicación encuentra?

- Tuve que parar porque me dolía mucho el tobillo y no podía ni correr. Entró Joan (Jordán), que cuajó un gran papel, además de meter muchos goles, el equipo enlazó una buena racha buena y es entendible que es difícil retocar un equipo que logra la racha de resultados que logró el Eibar. Lo respeté y lo entendí y he tratado de trabajar al máximo para volver a aportar.

- ¿Confía en que el técnico siga acordándose de Escalante?

- Ojalá, es para lo que trabajo duro todos los días.

- En San Mamés le tocó formar una inédita pareja en el mediocentro con Pape Diop. ¿Qué tal resultó la experiencia?

- Muy bien. Me encontré con un jugador muy fuerte y nos entendimos bastante bien. A medida que pase el tiempo nos iremos conociendo mucho más y nos acoplaremos mejor.

- Los fichajes de Orellana y Diop han aportado calidad y muchos años de trayectoria. ¿Qué opina de su llegada?

- Son jugadores con mucha experiencia, que no necesitan adaptación alguna. Se acoplaron rápido al equipo y a lo que quiere Mendi y estamos disfrutando de ellos.

- Siempre ha habido competencia en su posición, pero este año está siendo especialmente caro jugar.

- Con el paso de los años vas entendiendo lo que pasa en el fútbol y por eso uno solo se tiene que centrar en trabajar y rendir lo máximo posible.

- El sábado llega a Ipurua el Sevilla, un equipo al que nunca se le ha ganado, ni aquí ni allí.

- Va a estar difícil, porque es un equipo de muchísima calidad, pero ellos vienen sabiendo que también van a sufrir mucho aquí. Si jugamos con la intensidad que nos caracteriza, se lo pondremos difícil.

- Se aproxima una fase del calendario que en la primera vuelta condenó al Eibar a pisar la zona de descenso. ¿Está el equipo más preparado ahora para encararla?

- Estamos con bastante más confianza, así que lo afrontaremos mejor. El equipo está bien, con una importante ventaja respecto al descenso y eso da mucha tranquilidad.

- ¿Qué balance hace de sus dos temporadas y media en el Eibar?

- Estoy muy contento. Quiero mucho a este club. Llegué aquí con 22 años de muy lejos y me adapté bien. Todo ha sido muy positivo, porque siempre quise jugar en la Liga española. El club va creciendo y vemos que estamos dejando muy alto el nombre del Eibar, ya que incluso en Argentina, de donde yo soy, ya es conocido. Es lo que todos queremos, que el Eibar esté siempre lo más arriba posible.

- En verano se habló de un posible interés del Burnley. ¿Qué hubo de cierto?

- Nunca se dio nada concreto. Ese tipo de cosas las lleva mi representante y yo me mantuve al margen.

- Está siendo un mercado invernal productivo y relajado para el club.

- Eso aporta mucha tranquilidad. Confiamos en el grupo y en lo que podamos dar cada uno. Si viene alguien más le recibimos como siempre, con los brazos abiertos.

- ¿Cómo se ha vivido en el vestuario la situación que se ha generado entre los dos clubes vecinos tras el fichaje de Iñigo Martínez?

- Me enteré cuando llegué a casa a comer y no he hablado de este tema con nadie.

- El Eibar perderá a Capa a final de campaña y todo apunta a que también se quedará sin Dani García. Dos de los grandes exponentes de este equipo.

- Son cosas que pasan. Todavía no sabemos si Dani se irá o no, pero es la ley del fútbol. Los compañeros vienen y van, pero las amistades perduran. Si se van, se irían dos de mis máximos amigos y los voy a extrañar. Les desearé lo mejor.

- Cuando el Eibar convirtió su cesión del Catania en una compra amplió su contrato hasta el 2020. ¿Si perdura la situación que ha vivido hasta ahora puede condicionar su continuidad?

- Por ahora no estoy barajando nada. Me dedico a entrenar y a seguir peleando por un puesto que es lo que hace a uno mejor.