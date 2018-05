SD Eibar Garagarza: «El objetivo del Eibar volverá a ser la permanencia» Gorostiza, Mendilibar y Garagarza, tras una comparecencia. / MORQUECHO El director deportivo Fran Garagarza apunta que están posicionándose para edificar el futuro proyecto J.A. REMENTERÍA Jueves, 31 mayo 2018, 13:21

El director deportivo del Eibar Fran Garagarza califica la temporada 17/18 «de enmarcar, sobresaliente. Hemos sido el primer equipo de Euskadi, lo que da un plus más al equipo teniendo como vecinos a unos trasatlánticos». Garagarza agradeció a todo el entorno del club y al cuerpo técnico y jugadores. Resaltó a los jugadores que no siguen «que han tenido una labor importante también».

Abordó la permanencia del CD Vitoria en su primer año y apuntó que piensan rejuvenecer la plantilla del filial. «Hay jugadores que han tenido protagonismo con el primer equipo, con valoración importante, pero por el hecho de rejuvenecer hemos decido que no sigan».

«Creo que hay que dar valor a la temporada que ha hecho el fútbol base, los objetivos se han cumplido con creces, tenemos que darle valor». Habló de los cedidos, en especial destacó el ascenso de Bebé con el Rayo a Primera; y la lucha de Hervías (Valladolid), Pere Milla y Elgezabal en el Numancia y Calavera y Nano, ambos con el Sporting, todos estos luchando por ascender a Primera. Matizó que el fondo de armario con los jugadores fidelizados es muy positivo y que los resultados están ahí.

Ahora mismo el Eibar cuenta con 25 jugadores, entre cedidos y fidelizados, lo que supone que hay aligerar, lo reconoce Garagarza. «Vamos a estudiar porque de estos 25 no todos seguirán, tenemos que analizar y ver qué pasa. Sabemos qué queremos, no es tan fácil económicamente porque cada día el valor de la plantilla va creciendo. Tenemos definido qué queremos, no será fácil que encajen todas nuestras pretensiones, pero estamos posicionándonos como siempre lo hacemos».

El máximo responsable de todo el organigrama deportivo de la entidad eibarresa fue claro a la hora de plantear el objetivo del próximo curso. «Lucharemos por que queden tres por detrás el año que viene, cada año es complicado. Mantenernos es el mensaje para la próxima temporada, no debemos confundirnos. Nuestro objetivo en la campaña 18/19 es la permanencia y no otras metas que nos pueden confundir, tenemos que tenerlo claro para dejar tres atrás», manifiesta Garagarza.

Garagarza no dejó pasar la ocasión para hablar de la pretendida Ciudad Deportiva que quiere construir el club, habló desde el punto de vista técnico. «Tenemos que aprovechar porque este es el momento de la SD.Eibar que con el paso del tiempo se ha demostrado que va consolidándose para tener una Ciudad Deportiva, no podemos pasar por primera sin tener patrimonio. Tenemos que buscar la excelencia y la calidad del fútbol base, no podemos pasar por Primera sin dejar un patrimonio. Queremos tener una Ciudad Deportiva con cuatro campos, dos de hierba natural para el primer equipo y dos de artificial para los equipos base, todo centralizado para mejorar la calidad de los entrenamientos e ir limando las carencias y precariedad. Tenemos que mejorar nuestro producto para tener un fondo nuestro y para ello hay que invertir para amortizar, ahora mismo no gozamos de este binomío».