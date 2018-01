S.D. Eibar Garagarza confirma la marcha de Rivera Gorostiza, Diop y Garagarza, en la presentación del jugador, ayer en Ipurua. / FÉLIX MORQUECHO Admite que se está trabajando en la búsqueda de un central con vistas al futuro, aunque dice que «no hay una necesidad imperiosa». En la presentación de Diop, el director deportivo dice que hay cuatro equipos interesados en el asturiano LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Miércoles, 3 enero 2018, 07:35

El mercado invernal no ha hecho más que levantar el telón y el Eibar ya tiene casi todo el trabajo hecho. Hace casi un mes que el club presentó al chileno Fabián Orellana y después del protocolario acto de ayer para mostrar a Pape Diop, su último fichaje, a la dirección deportiva de la entidad armera ya solo le queda por solventar la salida de Christian Rivera, confirmada ayer por el propio Fran Garagarza, así como la llegada de un central, aunque en este caso se insiste en que no hay ni prisa ni necesidad.

Por de pronto, los principales esfuerzos se centran en buscar acomodo al joven asturiano que, según reconoció el mutrikuarra, «ha pedido salir para buscar los minutos que no tiene aquí». Y no le faltan pretendientes. De hecho, Garagarza reveló que son cuatro los equipos que se han interesado en contar con el pivote gijonés y que se está estudiando cuál es la mejor opción. «Con Rivera se está trabajando desde hace semanas para cederle. Hay cuatro clubes interesados y tenemos que ver cuál es la mejor opción. Nos ha pedido salir y hay consenso para que busque minutos en otro sitio».

Lo conveniente para el jugador es que se incorpore a su nuevo equipo cuanto antes para acelerar su adaptación, por lo que el anuncio de su marcha podría darse cuanto antes. A los deseos del Cádiz y del Barcelona B también se suma ahora el del Tenerife, que ha entrado con fuerza en la puja.

El adiós de Rivera paliará el exceso de ocupación que el Eibar tiene ahora en la línea medular tras la incorporación de Diop. «Estamos con seis pivotes, hay overbooking», admite el director deportivo que insiste en que la plantilla también está abarrotada con todas las fichas cubiertas. «Estamos con 25 jugadores tras la cesión de Gálvez. Estamos completos».

Puede que sí y puede que no

Un problema que también se solucionará cuando se concrete la cesión del asturiano, aunque Garagarza no quiso dar por hecho que el Eibar vaya a fichar un central. «Hoy es el primer día hábil del mercado y vamos a estar atentos a todo, pero no hay una necesidad imperiosa. Se puede hacer, pero puede que no», declaró el mutrikuarra, que entiende que están bien cubiertos con los cuatro centrales que José Luis Mendilibar tiene bajo su mando. En todo caso sería un fichaje con vistas al futuro. «Ahora no estamos mal. Tenemos cuatro centrales específicos con Arbilla, Paulo, Lombán y Ramis. Si vemos algo que pueda ser para ahora, pero también para luego, lo analizaremos, pero puede no ser».

Y no cabe duda de que sí será, porque, aunque Ramis está en la recta final de su recuperación, la propensión a las lesiones del balear obliga a tener un central más para cubrir otros posibles contratiempos.

Celeridad y eficacia

Las urgencias detectadas por el cuerpo técnico ya están satisfechas y la celeridad con la que se han llevado a cabo las contrataciones mereció la felicitación por parte de la presidenta del Eibar, que no quiso pasar la ocasión de agradecer «el infatigable trabajo» del mutrikuarra. «Destacar el esfuerzo y el gran trabajo de la dirección deportiva, que se ha movido con mucha rapidez y eficacia para conseguir a jugadores en los que ya teníamos puesto el ojo», declaró Amaia Gorostiza durante la presentación de la última adquisición.»

Pape Diop estaba en la agenda del Eibar desde antes de que el senegalés fichara por el Espanyol, club del que llega procedente para lo que resta de temporada, la siguiente y una más en función de su rendimiento. Había mucha competencia pero todos, el Espanyol, sus representantes y el propio jugador han remado en la misma dirección para que ayer pudiera posar con la camiseta armera. «Hay que agradecer a todas las partes implicadas el esfuerzo realizado para que se pudiera llevar a cabo esta operación, en especial a Pape, que habiendo muchos equipos interesados nos ha elegido, aunque Mendilibar ha tenido mucho que ver. Cuando fichó por el Espanyol ya le quisimos y entendíamos que le necesitábamos», subrayó el director deportivo.

Le definió como «un jugador muy completo», ya que «puede jugar delante de la defensa como único pivote o como doble. Se adapta a cualquier sistema. Tiene ese equilibrio, esa pausa y ese pase que necesitábamos».

Pese a que el recién llegado tiene ya 31 años, el mutrikuarra está convencido de que aún le queda fútbol de mucha calidad que ofrecer. «Llevábamos tiempo trabajando en ese perfil y estamos muy satisfechos de haber contratado al jugador que queríamos. No viene solo para lo que queda de temporada, sino para más tiempo, de modo que tenemos un activo importante en el club. Es bueno tener un jugador de su experiencia, que nos va a dar un salto de calidad».