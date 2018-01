S.D. Eibar Gálvez luchará por la titularidad en Las Palmas Gálvez. / MORQUECHO DV EIBAR. Miércoles, 3 enero 2018, 07:37

En las filas del UD Las Palmas está el central cedido por el Eibar Alejando Gálvez que se suma a Lemos, Bigas, Ximo, Aythami, David García. El granadino, que no podrá jugar ante el Eibar por aquello de la 'cláusula del miedo' en su presentación señaló que tenía «muchísimas ganas de llegar y ponerme a las órdenes de Paco. Ahora quiero intentar ganarme la titularidad y aportar lo que pueda para conseguir el objetivo». Gálvez, que llega cedido por el Eibar con una opción de compra para la UD, no ha tenido ningún protagonismo en el equipo de Mendilibar, solo ha jugado seis partidos, dos de ellos en Copa, al respecto afirma que «a lo mejor he tenido falta confianza en mí mismo o el míster no ha confiado lo suficiente en mí. El tiene que mirar por el bien del club y apostó por Arbilla». El central confía en que Las Palmas pueda conseguir el objetivo de la permanencia.