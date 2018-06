SD Eibar «Este año va a ser fundamental que los abonados liberen sus asientos» La presidenta hace un llamamiento a los socios que no acuden a Ipurua ante el próximo derribo de la tribuna oeste LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Sábado, 9 junio 2018, 08:19

Durante buena parte de esta próxima temporada Ipurua va a contar con 1.200 asientos menos una vez que se derribe la tribuna oeste para afrontar la última fase de la remodelación total del campo. Esto dejará al club sin margen de maniobra tanto para remitir entradas para los equipos visitantes como para despachar localidades en taquilla. Por eso mismo, Gorostiza insiste en subrayar que este año va a ser más importante que nunca que el cerca del millar de socios que no acuden habitualmente a Ipurua liberen sus asientos.

- ¿Cuándo se van a hacer visibles las obras de la tribuna oeste?

- Las obras están en marcha. Si te refieres a cuándo se derribará la tribuna, hacia noviembre, ya que primero hay que hacer mucha tripa dentro.

- ¿Se cerraría el círculo de la remodelación de Ipurua?

- Sí. Poco más quedaría por hacer. Los córners, toda la parte de abajo y trabajos puntuales en los vestuarios. Pero las obras grandes estarían hechas.

- Este año ha vuelto a bajar la asistencia a Ipurua. ¿Alguna solución posible?

- Nos preocupa, porque siendo un estadio pequeño, el más pequeño de todos, no somos capaces de llenarlo. Tenemos constantemente casi mil abonados que no vienen y que no liberan sus asientos. Vamos a darle más capacidad al campo porque estamos obligados, pero no hay una necesidad real. La paradoja es que cada domingo está todo el papel vendido, pero luego se ven mil asientos vacíos que no hemos podido poner a la venta. Por eso, este año va a ser fundamental que los abonados que no vayan al campo hagan un esfuerzo por liberar sus asientos. Es un proceso muy sencillo que se puede hacer a través de internet o con una simple llamada telefónica al club y, además, poner esos asientos libres a disposición de la entidad les reporta ventajas, dado que las entradas que se vendan serán descontadas del precio de su abono.

- Los horarios que pone LaLiga tampoco ayudan...

- No es algo que dependa de nosotros, aunque este año hemos tenido suerte, porque nos han tocado pocos lunes y viernes por la noche. No nos podemos quejar.