Fran Garagarza: «Tenemos el bloque hecho y ficharemos solo si es el jugador que buscamos»

Fran Garagarza, en la puerta de su despacho en las instalaciones del Eibar en Ipurua. / MORQUECHO En un verano marcado por el Mundial, el director deportivo del Eibar se muestra «tranquilo» con la confección de la plantilla. «Sabemos qué queremos, pero hay que esperar»

Fran Garagarza (Mutriku, 1969) asiste al verano más tranquilo de todos los que lleva como director deportivo del Eibar. La continuidad de gran parte de la columna vertebral del equipo que ha realizado la mejor temporada en la historia del club y el buen papel de los cedidos hacen que para la próxima temporada se plantee un número reducido de fichajes y muy seleccionados. «No vamos a buscar un puesto sí o sí, sino determinados jugadores que nos encajen». Y no será pronto. «Primero tiene que salir gente y además el mercado está parado por el Mundial», advierte.

- Está siendo un verano inusualmente tranquilo en los despachos...

- Estamos tranquilos, porque tenemos un número importante de jugadores, por lo que va a ser el año que menos fichajes vamos a hacer y el año que más efectivos tenemos para arrancar.

«Tenemos jugadores polivalentes que podrían cubrir los puestos que pensamos reforzar»

«Los fidelizados son la semilla del futuro, los que deben garantizar el relevo generacional»

«El mercado de Segunda está imposible; miramos sobre todo en Portugal, Francia y los Balcanes»

«Puedo asegurar que la ilusión de Hervías es hacerse un hueco en el Eibar»

«Orellana, Pedro León, Bebé... son jugadores que eran impensables para el Eibar hace poco»

- Ha pasado ya más de un mes desde que se acabó la Liga y solo ha habido despedidas...

- El 'timing' no es fácil. Teniendo un número tan alto de jugadores con contrato, para que se produjera un movimiento de entrada se tendría que dar uno de salida. Estamos en ello. Se pueden buscar algunas alternativas de posible entrada con posible salida, pero el mercado va más lento que otros años porque hay un Mundial y eso ralentiza mucho las cosas. Sabemos qué tipo de jugador nos puede encajar, pero tenemos que esperar. Tenemos que firmar muy poco, pero tenemos que acertar.

- El primer año en Primera se hicieron 13 fichajes más la fallida contratación de Rafa Páez; en el segundo nada menos que 17 sin incluir a Kike García; en el tercer año hubo 11 refuerzos y el año pasado 10. ¿Cuántos prevé para este año?

- Es complicado saber qué número. No me quiero aventurar, pero no vamos a llegar ni a la mitad de esas cifras. Pueden ser tres o cinco, a ver cómo se da el verano...

- Hay 25 jugadores y Mendilibar quiere un máximo de 23. Hay que abrir mucho la puerta...

- Lo bueno es que tenemos el bloque hecho y, por lo tanto, no tenemos que buscar mucho en el mercado. Pero también tienen que encajar las salidas, que los chicos quieran, que los aspectos económicos cuadren... Es poco, pero tiene su dificultad.

- No. Los fidelizados son la semilla del futuro de este club. Donde vamos a empezar a diseñar el futuro, porque puedes pagar algunos millones por un fichaje, pero hay precios que para nosotros son inviables. Y jugadores libres no hay y que acaben contrato, muy pocos. El cambio generacional se debe dar y el recambio está en los fidelizados, por costo, por rendimiento y por apuesta. Ahí y en el filial, que debe ser otro de los pasos para conformar el primer equipo.

- ¿Qué futuro les espera?

- Nadie tiene un sitio garantizado. Tienen que venir mentalizados y preparados para pelear al máximo. Todas las semanas han estado técnicos viéndoles y todos tienen el informe de su seguimiento. Desde que el Eibar empezó a trabajar con la figura del fidelizado se ha evolucionado tanto que hemos llegado a ceder jugadores a equipos de Primera. En el playoff de ascenso, menos en el Zaragoza, en todos los equipos había representantes del Eibar, y en la final había tres azulgranas con opciones de subir (Hervías en el Valladolid y Pere Milla y Elgezabal en el Numancia). Eso le da una importancia al club. Invertimos no solo dinero, sino también mucho trabajo y horas de seguimiento. En este sentido, se debe enmarcar el papel de Lluis Codina. Queda con ellos semanalmente, analiza sus actuaciones... No es casualidad que hayan dado un nivel tan alto.

- Con la llegada de Hervías se crea un exceso en los extremos...

- Eso es un poco debatible. Tenemos a Orellana, Pedro León, Alejo, Bebé y Pablo Hervías. Tenemos cinco, pero de ellos Orellana, por ejemplo, puede actuar como media punta y en ambas bandas. Pablo también. En realidad, todos. Pere Milla incluso puede jugar muy cerca del punta. No veo exceso, porque son jugadores de buen nivel que nos permiten valorar alternativas. La noticia es que tenemos gente preparada y de diferentes perfiles para el entrenador.

- Hay jugadores que llevan ya dos años consecutivos siendo cedidos. Un tercero sería demoledor...

- Creemos en ellos y que para la próxima temporada podamos tener fidelizados con dorsal es un valor incalculable. No sería lo ideal volver a cederles. Sería un mensaje que no sería bien recibido. Les fichamos con intención de que en algún momento lleguen al primer equipo. Si no llega ninguno alguien me tiene que pedir cuentas, porque no habría hecho bien mi trabajo. Estamos tranquilos, porque están preparados para dar el paso de quedarse. No sé cuántos se quedarán. Me quedo con que Mendilibar está contento con los fidelizados y eso es importante.

- Por las últimas declaraciones realizadas por Hervías, da la sensación de que ve más fácil jugar en el Valladolid que en el Eibar...

- Hablamos todas las semanas con todos y hemos estado en todos los partidos del playoff. Sabe que tiene que incorporarse a la disciplina del Eibar el día 16. Sabe la valoración que tenemos y lo que pensamos de él y tenemos muy claro que está preparado. La idea es que se quede con nosotros. Contamos con él porque creemos que nos va a aportar. Quizás vea que en Valladolid tiene más facilidades para jugar, pero trabajamos en tener fidelizados para que en algún momento se queden con nosotros y no tendría sentido que si vemos que está preparado no termine jugando aquí. Además, te puedo asegurar que su ilusión es quedarse en el Eibar pese a las dificultades que él vea ahora para jugar.

- El gran reto de este verano a la hora de componer la plantilla es sobreponerse a la marcha de Dani...

- Dani entró en el Eibar siendo un niño y ha salido siendo un hombre y con una implicación y una forma de dar ejemplo que le ha granjeado el respeto de todos. Pero unos vienen y otros se van. Sabemos dónde nos tenemos que mover, porque sabíamos que esto iba a pasar. El que venga de parte de Dani no será como Dani, porque Dani es uno, pero tendrá que trabajar y mejorar en función de nuestro entrenador. Trabajamos en un perfil que nos puede dar similitudes y lo tenemos claro, pero no podemos hacer comparativas.

- En resumen, ¿qué se necesita?

- Lo que no vamos a hacer con el número de jugadores que tenemos es decir que tenemos que traer esto o lo otro sí o sí. Traeremos jugadores si son los que queremos que vengan. Si no, en algunos casos, podríamos cubrir los puestos que faltan con la polivalencia de los que ya están. Si fallan las primeras opciones no vamos a ir a por la quinta, porque tenemos alternativas.

- Lo que se ve es que el mercado de Segunda se ha puesto intratable...

- Llevamos tiempo diciéndolo. Ya no es posible fichar jugadores bien valorados libres como pasó con Sergi Enrich. Los jugadores de Segunda con un cierto nivel están blindados porque los clubes que hay en esa categoría no necesitan vender a cualquier precio porque ahora ya tienen unos ingresos televisivos muy altos.

- ¿Cuáles son las opciones.

- Nos movemos mucho en Portugal, también en los Balcanes (básicamente en Croacia y Serbia), hemos estado en Bélgica, y también hemos seguido la Liga francesa. Esas son las líneas en las que nos estamos moviendo. En ese abanico es donde podemos fichar. No vamos a fichar a nadie que no hayamos seguido.

- ¿No se está inflando demasiado la burbuja?

- Soy de los que creen que se está generando, sí. Mientras en la Liga tengamos jugadores de talla mundial como Messi y Cristiano, si España hace un buen Mundial, la repercusión es mucho mayor y por tanto más beneficioso también para la televisión. Si perdiéramos eso sería muy negativo y para el Eibar, que vive en un 90% de lo que le viene de la televisión, todavía más.

- Teniendo en cuenta ese porcentaje, la otra vía posible para generar ingresos es vender. ¿Qué opciones hay?

- Es verdad que el club ha cambiado y nuestro discurso también. Antes pensábamos que no era bueno vender porque entendíamos que necesitábamos dar una continuidad. Los dos primeros años en Primera fueron buenos para el club porque aún cuentas con jugadores que vienen de Segunda y sus sueldos eran los que eran, pero ahora no. El nivel medio del salario ha subido mucho más de lo que han subido los ingresos televisivos, por lo que te puedo asegurar que el agua nos llega al cuello. La venta es una opción muy importante, pero hay que vender bien. Lo hicimos bien con Keko y Lejeune, pero hay que estudiar mucho cada situación. Cuatro veces al año hacemos un valor de mercado y vemos que ahora es muy superior al de hace dos años. Para vender un jugador la edad es importante, así que tienes que tener jóvenes con un rendimiento inmediato. No tenemos muchos, pero sí tenemos cinco o seis chavales interesantes, como Alejo, Jordán o el propio Dmitrovic, y de hecho ya hemos rechazado algunas propuestas.

- Dos jugadores del Eibar, por primera vez en un Mundial.

- Que Marko sea uno de los tres porteros de Serbia y que Inui sea titular con Japón es muy importante para el club. Le da otra dimensión.

- ¿Se avecina problema en la portería?

- A nosotros no nos lo parece. Entendemos que es una posición que tenemos muy bien cubierta con tres porteros de gran nivel y que el entrenador va a tener que tomar decisiones difíciles. Cuanto más nivel tengan nuestros jugadores mayor serán las posibilidades de alcanzar los objetivos. Como vimos con la lesión de Yoel, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Los tres son excepcionales y la relación que tienen entre ellos es muy buena. Asier solo ha jugado un partido pero tiene el máximo respeto del vestuario y es un valor para nosotros en ese trasvase que hablábamos tras la salida de Dani. Tiene brazalete.

- ¿Qué va a pasar con Iván Alejo?

- Cuando lo firmamos del Alcorcón, donde no era titular indiscutible, lo hicimos pensando en convertirlo en fidelizado, pero después de que Mendilibar lo viera en pretemporada nos pidió que se quedara. En mi opinión ha jugado más que menos y no debemos olvidar que cuando más tocados estábamos, plagados de lesiones, aparece él y le da ese plus al Eibar que le permite entrar en otra dinámica. Es un chico que necesita que se esté muy encima de él, que ha vivido su primera experiencia en Primera y habrá sacado sus conclusiones. Es muy cercano y le estamos dando cariño.

- Lo que sí es evidente es que el listón está muy alto...

- Y por eso mismo también el coste del equipo es muy alto. Tenemos a Orellana, Pedro, Paulo, Bebé... Están en el Eibar, algo impensable hasta hace nada. Podrían estar en clubes más importantes, pero el crecimiento del Eibar y el boca a boca de nuestro club ha hecho que estén aquí en lugar de en otros sitios.

- ¿Le sorprendió que Mendilibar renovara por solo un año?

- No. El modelo que hemos llevado con él ha sido ese porque él lo entiende así. Creemos que es una buena opción. Les da muchas comodidades y muchas ventajas a ambas partes. Va a iniciar su cuarto año en el club y ya sabemos cómo piensa. Como la relación es cercana y con buena sintonía, el que haya renovado por un año no es una noticia negativa.

- La pretemporada, en Austria por tercera vez...

- Si te ha ido bien en Kossen, donde nos tratan como a uno de la familia, y los amistosos los jugamos contra equipos de nivel, no tiene sentido cambiar.